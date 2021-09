Noelia, son succès d’entrepreneur continue d’augmenter avec Vocodia

Une des chanteurs qui au fil des ans n’a fait que récolter de plus en plus de succès est Noelia, mais maintenant elle s’est également démarquée encore plus en tant que femme d’affaires, sa popularité dans ce domaine ne cesse de croître, notamment avec son plus récent projet Vocodia.

Vous avez sûrement entendu parler d’un nouveau projet dans lequel il a décidé de devenir actionnaire, et c’est Noélia maintenant, il a décidé de miser sur l’IA (Intelligence Artificielle).

Grâce à ce logiciel, elle a conçu une stratégie avec les personnes qui travaillent avec elle afin que sur sa nouvelle plateforme Célébritéiffy eu l’opportunité d’en profiter et ainsi d’aider les créateurs de contenus via Vocodia.

La célèbre célébrité avec des tubes comme “Tú”, “Yo No Failé” et “Je me touche“, s’est vu confier la tâche de partager du contenu lié à ce nouveau projet de centre d’appels avec intelligence artificielle qui peut également être utilisé pour faire des ventes et d’autres fonctions intéressantes que l’on peut découvrir petit à petit.

Bien qu’il n’ait pas encore atteint le Mexique, car il se démarque d’abord aux États-Unis, le pays où il a été créé, il va sûrement commencer à révolutionner l’industrie numérique telle que nous la connaissons à ce jour lorsqu’il arrivera dans notre pays.

Bien qu’il y ait beaucoup à savoir sur ce nouveau projet, Noelia s’est un peu limitée à partager des informations plus détaillées, c’est peut-être à cause de sa modestie, ce qu’elle a été chargée de partager c’est la fierté qu’elle éprouve à aider les autres à avoir emplois à travers vos projets.

En effet, la chanteuse et femme d’affaires travaille avec de nombreuses personnes pour développer chacune de ses activités ainsi que leurs entreprises, et pas seulement avec Vocodia, qui pourrait être la plus récente avec laquelle elle travaille.

Il y a cinq heures, elle a partagé une vidéo où elle se rendait dans l’une de ses voitures, commentant dans sa description qu’elle était fière de tout ce qu’elle a accompli, sûrement pas seulement en tant qu’artiste mais aussi en tant que femme d’affaires.

Peut-être que sa plus grande fierté est d’aider les autres par l’emploi, il faut sans aucun doute que plus d’entrepreneurs comme elle donnent l’opportunité à des personnes qui veulent se surpasser et surtout qui sont instruites dans le domaine et ainsi atteindre l’excellence comme elle l’a fait. .