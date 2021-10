Noelia soutient la sensibilisation au cancer, en utilisant uniquement des bandelettes

Noelia « couvre » ses charmes de deux bretelles et de bas résille | Instagram

La chanteur, mannequin et femme d’affaires caractérisée par sa beauté et son talent est Noélia, qui a récemment partagé une photo où il a fait prendre conscience de la CancerMais d’une manière plus coquette qui a suscité des soupirs.

Ceci parce que la belle femme d’affaires ne portait que quelques bandes sur le dessus, Noelia trouve toujours un moyen d’attirer l’attention et cette fois elle l’a encore fait de manière pertinente.

Avec sa manière coquette caractéristique de chouchouter ses fans masculins, l’interprète de « I Touch My Self » apparaît sur cette photo coquette et même « délicieuse » comme diraient certains d’il y a 20 heures, où elle exhibe complètement sa silhouette.

Noélia Elle porte le célèbre laso rose que nous voyons tout au long de ce mois, que les hommes et les femmes utilisent pour lutter contre le cancer du sein, mais elle a décidé de l’utiliser de manière plus coquette, couvrant ses charmes.

Noelia « couvre » ses charmes de deux bretelles et de bas résille | Instagram noeliaofficial

À cette occasion, la propriétaire de Celebriffy, Cherryland VIP, Noelia’s Cabaret et Noelicious portait ces bandes traversant son cou et couvrant chacun de ses charmes supérieurs.

En plus de cette bande coquette, Noelia portait également un intérieur rose, pour continuer sur le même thème et une paire de chaussettes couleur chair pour ne pas nuire à ses vêtements.

Octobre / Mois de la sensibilisation au cancer… Cela devrait être toute l’année », a commenté Noelia.

Ses fans se sont immédiatement rassemblés devant sa publication, d’abord pour l’aimer et ensuite pour commenter, plusieurs des commentaires que nous trouvons sont des émojis de cœur et les autres sont des flatteries comme c’est souvent le cas dans chacune de ses publications.

No era de esperarse que la famosa cantante formara parte del grupo de celebridades que apoyan este movimiento, debido a que tiende a estar muy al pendiente de algunos problemas de la sociedad ya medida que sus empresas y éxito ha aumentado ha hecho lo posible por ayudar a les autres.

Peut-être que peu de gens sont au courant des actions que Noelia entreprend pour aider les autres, car elle est très réservée à ce sujet, mais des milliers de personnes sont sûrement éternellement reconnaissantes pour le soutien qu’elle est venue leur apporter à un moment donné.

Comme cela s’est produit dans une publication d’une jeune femme qui interprétait sa chanson « You » il y a quelques mois, ce n’était probablement pas un fait divers bien connu, mais Noelia a proposé de payer pour le traitement de la mère de la jeune fille.

S’agissant d’un mal qui afflige des millions de personnes, les personnalités célèbres ont également tendance à souffrir de ce mal, vous en connaissez peut-être certains cas, le plus connu à ce jour est celui de l’animateur Adamari López, devenu l’un des favoris des internautes.