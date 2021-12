Noelia surpasse Celia Lora en tenue : bracelets en cuir noir

Noelia portant une tenue noire à lanières, a dépassé Celia Lora | Instagram

Pour la célèbre chanteuse, mannequin, actrice, camarade de jeu et femme d’affaires, il a été extrêmement facile de montrer ses charmes grâce à sa silhouette exquise. tenue de dragueur Elle a réussi à surpasser Celia Lora, qui comme elle se caractérise par son contenu épicé.

Même si pour certains internautes il n’y a pas de point de comparaison entre ces deux beautés célèbres, il est Noélia Celui qui mène le flambeau à cette occasion, sans rien montrer d’inconvenant, a réussi à devenir le chouchou des internautes.

L’interprète de « Candela » fait continuellement honneur à cette mélodie qui est devenue l’une des préférées du public, sûrement dans chacune de ses présentations ils la réclament à grands cris, sa popularité ne cesse d’augmenter après plus de 20 ans de carrière.

Cette belle femme d’affaires est adorée par ses fans, grâce à son contenu épicé, comme elle l’a elle-même mentionné, précisément pour cette raison est que a dépassé Celia Lora avec l’une de ses publications les plus récentes.

Curieusement, la propriétaire de Celebriffy, VoixStar Telecom et Cherryland VIP, qui font partie de ses sociétés, n’a pas besoin de montrer grand-chose pour provoquer des centaines voire des milliers de soupirs parmi ses followers.

Dans l’image qu’il a partagée il y a à peine une heure, il apparaît vêtu d’une tenue incroyable qu’en fait ses fans espèrent sûrement qu’elle fera partie de leur collection Noelicious pour pouvoir l’acquérir sur sa page en ligne.

Celui-ci consiste en un morceau de body à bretelles S’intégrant dans ses charmes de dos, elle porte également une paire de bas résille qui mettent en valeur cette partie de sa silhouette exquise.

La photographie a été prise pendant Noélia Il était sur le dos, la lumière du soleil au coucher du soleil touche sa peau et lui donne un beau ton doré, bien qu’en réalité la couleur soit visible dans toute l’image.

Pour faire briller encore plus son body à bretelles avec de petits détails métalliques et que les yeux ne seraient détournés à aucun moment, la chanteuse et femme d’affaires a décidé de rassembler ses cheveux en une queue de cheval haute, pour beaucoup cette coiffure simple est extrêmement coquette.

Ses fans ont immédiatement commencé à parler dans la publication, l’un des premiers commentaires appréciés dans sa publication est celui du mannequin mexicain Isabel Madow.

Bien que cette fois elle n’ait pas accompagné sa publication d’une description, il s’agissait probablement de quelque chose dont ses followers ne se souciaient pas, qui ont été immédiatement hypnotisés en la voyant.