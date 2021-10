Noelia surpasserait Youtube et OF avec ses 2 nouvelles plateformes | Instagram

Étonnamment, la croissance que les nouvelles plateformes Noelia ont eu, nous parlons de Célébritéiffy et Pays des Cerises VIP, qui pourrait même dépasser Youtube Si.

Après que des millions de personnes aient été au chômage pendant cette pandémie, Noélia Il a tout fait pour aider ceux qui en avaient le plus besoin, c’est pourquoi il a décidé de lancer deux projets avec lesquels il travaillait depuis plus d’un an.

Le célèbre chanteur a donné à des millions de personnes l’opportunité de gagner de l’argent ! Grâce à ses plateformes.

Au fur et à mesure que la technologie avance, les nouvelles générations s’adaptent de mieux en mieux, aujourd’hui tout ce qui touche à l’ère numérique est un peu plus facile à utiliser, notamment pour gagner de l’argent, qui grâce à diverses plateformes est de plus en plus pratique.

Vous aurez sûrement rencontré plus d’une fois les avantages de certaines plates-formes de monétisation, l’une des plus connues est YouTube. Par exemple, vous constaterez que des youtubeurs célèbres ont la possibilité de monétiser leur contenu en obtenant d’importants bénéfices.

Cependant, la grande différence avec la plate-forme Noélia appelé Celebriffy, c’est qu’il pourrait bientôt dépasser YouTube, car vous pouvez faire la même chose que sur la première plate-forme et obtenir de plus gros profits en tant que créateur de contenu.

Dans le cas d’OF la célèbre plateforme britannique, elle a aussi un adversaire puissant et c’est aussi Noelia, on parle de Cherryland VIP où, comme avec Celebriffy, les gains sont plus élevés, seulement ceci est spécifique pour le contenu épicé.

Les experts en technologie ont mentionné que ces projets Noelia, qui sont pleinement développés et sont déjà opérationnels, pourraient d’ici quelques années alimenter toutes les plateformes numériques.

Nous pouvons les trouver pratiquement tous dans un, c’est pourquoi la chanteuse et femme d’affaires affirme toujours dans ses vidéos que Celebriffy est « la nouvelle plate-forme du réseau social », ce sera sûrement, grâce à la croissance rapide qu’elle a connue.

Le nombre d’abonnés des deux plates-formes surprend chaque semaine, jusqu’à présent Cherryland VIP serait sur le point d’atteindre 800 000 abonnés aujourd’hui, quant à Celebriffy, il a sûrement dépassé les 600 000 respectivement.

Deux excellentes options offertes par cette personnalité de célébrité séduisante et femme entreprenante, vous n’avez sûrement aucune idée pour le moment du type de contenu à publier.

Si vous êtes un professionnel ou avez du talent, vous pouvez en profiter et partager vos connaissances avec d’autres, dès la première publication que vous partagez dans l’un ou l’autre des deux, vous pourriez gagner de l’argent.