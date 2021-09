in

Noelia va changer l’ère numérique grâce à Celebriffy et Vocodia | Instagram

L’une des collaborations les plus solides de Noelia est sans aucun doute avec Célébritéiffy et Vocodia, avec lequel il va sûrement révolutionner l’ère numérique pour tout ce que les deux plateformes impliquent.

Prochainement Noélia apportera au Mexique un nouveau projet dans lequel Vocodia a décidé d’investir puisqu’il a tout de suite vu l’avenir du Intelligence artificielle et ses applications.

En plus de cela, grâce à sa plateforme Celebriffy, les créateurs de contenus pourront s’appuyer sur l’IA (Intelligence Artificielle) avec laquelle Vocodia travaille justement le nouveau projet dans lequel la chanteuse et femme d’affaires a décidé d’investir.

La belle célébrité est toujours à la recherche de nouvelles technologies, apparemment elle est fascinée par la recherche de nouveaux projets pour se divertir, sûrement en tant que femme d’affaires c’est quelque chose qui la passionne, car elle est assez active et surtout elle a un bon sens des affaires comme cela s’est passé avec Vocodia.

En mars du présent, la publicité a commencé à être vue sur YouTube pour Vocodia, quelques vidéos où ce nouveau Logiciel, qui opère actuellement aux États-Unis.

Selon le site officiel, il est dit que cette nouvelle technologie est 100% conventionnelle et qu’elle utilise des voix assez naturelles qui, au point de ne pas croire qu’elle parle à une machine, sûrement aux États-Unis plus d’une personne a parlé à une machine et n’a pas réalisé.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS SUR VOCODIA.

Cette technologie est censée arriver à Mexique Avant la fin de l’année, les avantages de l’utiliser sont nombreux, réaction rapide, résolution de problèmes dans un délai plus court et le meilleur de tous, c’est qu’il fonctionne 24h/24, 7j/7, toute l’année !

Qu’est-ce que l’interprète de “je n’ai pas échoué“Elle a récemment partagé sur son compte Instagram, c’était une petite annonce qu’elle s’était aventurée en tant qu’actionnaire de Vocodia, mais ce qui l’a sûrement le plus excitée, c’est le rapprochement qu’elle va pouvoir faire avec sa société Celebriffy.

Pour le moment, aucune information supplémentaire n’a été fournie à cet égard, mais grâce aux fonctionnalités disponibles avec le logiciel, la plate-forme du chanteur aura sûrement un plus que toute autre Plate-forme il aura, sans aucun doute, ce sera quelque chose d’impressionnant.

Ce que nous pourrions trouver dans la combinaison de Celebriffy avec Vocodia, pourraient être des ventes et des promotions des comptes des créateurs de contenu, des réponses aux questions des abonnés, les applications pourraient être plusieurs.

Nous devrons attendre Noelia pour comparer les surprises, mais elles apporteront sans aucun doute des changements impressionnants à ce que nous savons à ce jour.