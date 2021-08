Noelia vante ses charmes dans les transparences, très coquine ! | Instagram

La chanteuse Noelia a partagé un flirt vidéo où elle exhibe ses beaux charmes avec un blouse transparente tout en coquette elle s’enregistre un peu en lavant sa voiture.

Quelque chose qui a caractérisé Noélia À plusieurs reprises, elle profite de toutes les occasions pour chouchouter ses followers et montrer sa silhouette, ce que sans aucun doute quiconque ayant une silhouette comme la sienne le ferait sans hésiter, car la chanteuse a une silhouette exquise.

Cette vidéo que la belle célébrité a partagée via son compte Instagram officiel, elle a décidé il y a un jour de la publier.

Dans les images on peut voir l’interprète de “je n’ai pas échoué“très coquine en s’enregistrant en attendant qu’ils finissent de laver sa voiture au lave-auto, profitant de l’occasion pour montrer un peu de sa tenue de dragueur.

Pour certains, la meilleure scène qu’ils ont trouvée est sûrement celle où il montre son énormes charmes et elle montre lentement ses transparences, laissant la partie supérieure du haut qu’elle porte légèrement exposée.

Jetant quelques baisers et des regards coquette, Noelia a décidé de montrer un peu de sa silhouette en détail même si elle était assise sur le siège du conducteur.

“Playing in the carwahs” était la description partagée par la chanteuse, mannequin et femme d’affaires, jusqu’à présent sa vidéo a été jouée plus de 40 mille fois, en termes de commentaires qu’elle a déjà 328.

Jolie je t’aime”, “Precious queen”, “Tu es la plus belle poupée de l’univers et avec le corps parfait bisous de princesse”, ont écrit certains fans.

En plus de ce haut transparent, elle porte également des leggings noirs, et un torero transparent qui passe par ses bras et sous le cou, ainsi que des bottines hautes qui semblent avoir un effet matelassé également en noir, la seule couleur que l’on retrouve dans la vidéo est celui de son haut qui a un motif avec quelques formes qui n’est pas parfaitement apprécié, mais la couleur est perceptible.

A cette occasion, la chanteuse a décidé de ne pas promouvoir les projets sur lesquels elle travaille, elle voulait sûrement se détendre un peu et simplement chouchouter ses followers.

Cependant, malgré le fait qu’il se repose, ce n’est sûrement qu’un instant, il a sûrement de nombreux projets à réaliser et à poursuivre ses activités constantes, entre sa musique et son entreprise.