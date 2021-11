Noelia vit pleinement de sa sensualité, porte de la lingerie en vidéo

Noelia vit pleinement avec sa beauté, fait un « petit cadeau » à ses fans | Instagram

Toujours à l’affût de ses fans, la célèbre femme d’affaires et chanteuse, a tendance à publier du contenu dédié à ses followers, pour les inviter à faire partie de Cherryland VIP, sa nouvelle plateforme, donc Noélia leur a donné un peu cadeau vidéo de ce qu’ils y trouveront.

Certaines célébrités ne comprendront sûrement pas que vivre pleinement avec leur beauté et séduisant, en plus de tout ce que cela implique d’être quelqu’un d’extrêmement coquette comme Noelia, ils ne pouvaient pas le comprendre, puisque cette belle chanteuse est hors du moule.

Que ce soit en tant que mannequin, femme d’affaires ou chanteuse, elle attirera toujours l’attention pour faire tout à son goût et ce qu’elle veut, surtout quand elle veut le faire.

Dans sa dernière vidéo publiée sur Instagram, la célébrité coquette porte un intérieur avec un imprimé animalier et de larges bretelles, en bas, elle porte très probablement des bas Noelicious translucides.

Le design de ceux-ci atteint la taille peut-être un peu plus haut, ils sont noirs avec des détails brillants tout au long d’eux, avec comme des micro bandes qui passent d’un côté à l’autre.

Ce que Noelia a fait pour captiver ses fans, c’est de s’allonger un peu dans sa chambre entre ses draps blancs, pendant qu’elle bougeait un peu la caméra et montrait sa silhouette exquise avec élégance et grâce.

Voilà je vous laisse le cadeau du week-end… J’aime vivre pleinement ma sensualité et ma sexualité… Tout ça ne fait pas de moi moins une chanteuse ou une femme d’affaires, (ça ne se comprend pas par les ignorants) Ni comment les aider « , a commenté Noélia.

L’interprète de « Kiss Me » a dit quelque chose de très vrai, toute femme ou homme peut vivre pleinement ses sens et ne cessera d’être un bon professionnel ou une bonne personne, malheureusement tout le monde ne comprend pas cela.

Si les gens qui critiquent tant se rendent compte à quel point des gens capables et dévoués Noélia ils ont réussi, ils n’ont pas voulu commenter.

Plusieurs de ses fans étaient d’accord avec elle et ont souligné qu’elle est une femme exceptionnelle et que, comme tout le monde, elle a le droit de faire ce qu’elle veut, ce que cette beauté a toujours fait malgré certains commentaires négatifs, sûrement à plus d’une occasion. .. a des bouches muettes.

Cela fait cinq heures qu’il a partagé sa vidéo et elle est déjà proche d’atteindre les 30 000 vues, pour le moment elle compte 27 093 et ​​236 commentaires.