Noelia’s Celebriffy et Cherryland VIP grandissent vite

Encore une fois Noelia a donné de quoi parler et on ne parle pas de sa carrière de chanteuse, c’est plutôt à cause de son passage en tant que femme d’affaires, elle a récemment lancé deux nouvelles plateformes digitales Pays des Cerises VIP et Célébritéiffy, les deux ont connu une croissance exponentielle.

Sans aucun doute Noélia Elle est née pour être une excellente femme d’affaires, elle a une vision que peu de gens parviennent à développer, comme on dit communément au Mexique « Elle a le sens des affaires », elle est douée pour identifier les opportunités entrepreneuriales.

Le meilleur de tous est que chacun des projets qu’elle a développés sont liés les uns aux autres et surtout à lui, deux exemples clairs sont le nouvelles plateformes et dont sont d’ailleurs ses projets les plus récents.

C’est parce que le contenu épicé est fortement lié à l’interprète de « Yo No Failé », des millions de personnes l’associent immédiatement à ce type de contenu, c’est sûrement pour cette raison que Noelia a décidé de profiter précisément de cette publicité sur sa personne .

C’est ainsi qu’elle a décidé de créer une plateforme de contenu exclusif, malgré la forte concurrence qu’elle avait, cela nous donne la confiance de rêver comme elle que n’importe qui peut devenir un entrepreneur à succès.

Vous vous demandez sûrement pourquoi, c’est très simple, selon sa publication la plus récente et les commentaires que certains d’entre eux ont, seul Cherryland VIP compte déjà 765 000 utilisateurs enregistrés et Celebriffy en a respectivement plus d’un demi-million.

La chose intéressante à ce sujet est que ce chiffre a été atteint en moins d’un mois, depuis son lancement Noelia surveille les progrès de chacune de ses plateformes, notamment en raison de la grande acceptation qu’elle a eue de la part des internautes.

D’après certaines données que nous avons retrouvées au fil des publications de la belle chanteuse et femme d’affaires.

Leurs plateformes ont connu une croissance accélérée qui coïncide avec une projection de certains experts où ils affirment qu’en moins d’un an de son lancement ils auraient pu estimer les résultats en milliards de dollars !

Selon un article publié le 25 avril sur le portail TheStreet, il est mentionné que Celebriffy est la plateforme de monétisation la plus prometteuse de toutes, notamment parce qu’elle rémunère davantage les utilisateurs, le pourcentage de profit est supérieur à celui des autres plateformes.

Mieux encore, la nouvelle a récemment été annoncée que vous avez désormais la possibilité d’avoir une carte de débit exclusive pour Celebriffy.

Vous pourrez y déposer vos gains et vous pourrez l’utiliser aux guichets automatiques, effectuer des dépôts électroniques et l’utiliser dans les établissements comme n’importe quelle autre carte de débit, avec cela le fameux cash entre dans le domaine financier, Noelia ne s’arrête pas du tout !

Ceci sans compter que Noélia Cherryland n’a pas encore lancé, qui comme Celebriffy est en train de balayer, mais dans une période plus courte, la surprise et l’excitation du chanteur de voir la croissance rapide des deux projets s’accompagnent de plus de pression et de responsabilité.

En effet, au fur et à mesure que les plates-formes grandissent, il est obligé d’avoir un plus grand nombre de capacité de réponse, si auparavant il comptait environ 160 personnes travaillant dans le développement et la programmation parmi les ingénieurs, les techniciens et le personnel, ce chiffre pourrait facilement doubler.

Les plateformes de Noelia sont une concurrence directe claire et forte pour tous ceux qui sont des réseaux sociaux ou au contenu piquant, ce ne serait pas quelque chose d’étrange de les faire trembler !