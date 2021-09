Noida a un marché commercial dynamique même pendant la période de Covid

Le marché des bureaux continue de connaître une utilisation importante des espaces de bureaux commerciaux, avec une forte demande de la part de l’IT/ITES, du BFSI et des cabinets d’avocats alimentant la dynamique de croissance et démontrant la forte croissance commerciale de la ville.

Selon des enquêtes, le marché des bureaux à Delhi NCR a connu une augmentation de l’absorption nette d’un trimestre à l’autre au premier trimestre 2021. Il n’est pas surprenant que Noida ait contribué à plus de la moitié de l’absorption nette, laissant Gurugram loin derrière. Au fil des ans, Noida s’est imposée comme une destination animée pour les espaces de bureaux, soutenue par un fort développement infrastructurel.

Noida a dépassé les autres villes en termes de développement et d’infrastructures et reste une destination populaire. Le marché des bureaux continue de connaître une utilisation importante des espaces de bureaux commerciaux, avec une forte demande de la part de l’IT/ITES, du BFSI et des cabinets d’avocats alimentant la dynamique de croissance et démontrant la forte croissance commerciale de la ville.

Étonnamment, selon l’étude JLL Office Market Update – Q1 2021, le marché total des bureaux en Inde a connu une réduction d’absorption nette de 33% en glissement trimestriel au premier trimestre 2021. (QoQ). Même si 2020 s’est terminé sur une bonne note, le retour à la normale du marché restait préoccupant. Les occupants ont conservé une attitude prudente, privilégiant la réévaluation de leurs portefeuilles immobiliers et leurs engagements à long terme.

Pour aggraver les choses, l’augmentation des cas de COVID-19 dans la seconde moitié de mars a incité les occupants à suspendre et à reporter une fois de plus leurs sélections immobilières. L’absorption nette a été considérablement renforcée par les pré-engagements dans les nouvelles livraisons. Au premier trimestre, 31 % des nouveaux lancements étaient préalablement pré-engagés. Les volumes de location à Delhi NCR ont quelque peu augmenté, passant de 1,9 million de pieds carrés au quatrième trimestre 2020 à 2 millions de pieds carrés au premier trimestre 2021.

Les occupants continuent d’explorer leurs portefeuilles immobiliers et adoptent des techniques de solidification et d’avancement pour justifier l’espace requis tout en limitant les dépenses. Le marché de Noida a répondu aux besoins du marché combinés à des coûts importants contrastant avec les différentes communautés urbaines de la RCN, la ville se démarque des autres. La dynamique de location au cours des prochains trimestres reposera principalement sur le troisième flot de cas de COVID-19. Néanmoins, attirez l’attention sur un certain nombre de choses pour avoir la certitude qu’il y a de bonnes raisons d’espérer. L’augmentation de la participation sur les lieux de travail avant la troisième vague de COVID-19 témoigne de la certitude et de la responsabilité des entreprises de reprendre le travail depuis le bureau. Il est significatif que les propriétaires restent ouverts aux demandes des habitants et proposent des choix adaptables, dans la mesure où l’espace est tout aussi digne.

À l’heure actuelle, l’intérêt pour l’immobilier de bureau, qui peut générer d’excellents rendements locatifs, est en hausse en raison de l’arrivée des FPI sur le marché indien et en raison du nombre croissant de besoins provenant des nouvelles alternatives de travail. . En ce qui concerne l’investissement immobilier commercial à Delhi-RCN, Noida est la meilleure recommandation.

Les zones de bureaux (secteur 62 et 63) et la ceinture Noida-Greater Expressway constituent une zone particulièrement dynamique. La nature des infrastructures physiques et sociales de cette zone est indéniablement meilleure que celle des autres régions. Il est relié à Delhi, Gurugram, Faridabad et Ghaziabad par le réseau routier et le métro. L’aéroport international de Noida est également en construction. À l’heure actuelle, les coûts de propriété dans ce lieu sont encore discrets, signalant par la suite des avantages d’investissement remarquables.

(Par Gurcharan Singh, directeur, Maasters Infra)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.