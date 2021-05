Noida et Gurugram restent des emplacements privilégiés sur le marché commercial de Delhi NCR

Bengaluru et Delhi NCR sont les deux marchés qui ont connu une augmentation de l’absorption nette par rapport au quatrième trimestre 2020.

Le marché global des bureaux à Delhi NCR a connu une augmentation nette d’absorption de 5% au premier trimestre 2021, trimestre sur trimestre (QoQ), avec 1,07 million de pieds carrés, selon JLL Office Market Update – Q1 2021. les bâtiments existants et les pré-engagements dans les bâtiments qui deviennent opérationnels au cours du trimestre, et exclut les sorties / terminaisons, les churns, les renouvellements et les pré-engagements dans l’approvisionnement futur.

Noida a contribué pour 55% de l’absorption nette, soutenu par un fort pré-engagement dans les nouvelles livraisons suivi de Gurugram suivi avec une contribution de 38%. Certaines transactions importantes dans les régions de Gurugram et Noida ont largement contribué à l’activité de crédit-bail. Il y a eu peu de délocalisations par les occupants dans le but de réduire les coûts immobiliers et d’obtenir de nouveaux espaces de bureaux à des conditions de location attrayantes. Les sociétés IT / ITES, BFSI, Santé, Juridique et Conseil ont dominé la location au cours du trimestre.

«Delhi NCR continue d’être un endroit dynamique pour le marché des bureaux avec des sous-marchés et des couloirs bien établis. Alors que Gurgaon et Noida ont pris les devants en termes de développement et d’infrastructure, la ville elle-même continue de rester un endroit hautement privilégié. Au total, huit projets totalisant 4 millions de pieds carrés ont été ajoutés au stock qui s’élevait à 129 millions de pieds carrés à la fin du trimestre », Manish Aggarwal, MD, Delhi NCR, JLL India.

«Le marché des bureaux de NCR reste un marché de bureaux commerciaux sains et une forte demande de la part des TI / ITES, BFSI et des cabinets d’avocats a alimenté la dynamique de croissance, montrant ainsi une forte croissance commerciale dans la capitale», a-t-il ajouté.

Le taux de vacance s’établit à 29,3% à la fin du trimestre, en hausse de 140 pb par rapport au trimestre précédent. Les taux d’inoccupation ont augmenté dans certains quartiers d’affaires de premier plan, où les occupants ont soit réduit le nombre d’occupants actuels, soit se sont déplacés vers des emplacements dont les loyers sont relativement inférieurs. Les loyers sont restés stables, les promoteurs offrant des périodes de gratuité accrues au cas par cas. On s’attend à ce que les loyers continuent de rester limités à court terme, car la dynamique de location au cours des prochains trimestres dépendra principalement de l’endiguement de la deuxième vague de cas de COVID-19.

Le marché global des bureaux en Inde a connu une baisse d’absorption nette de 33% au premier trimestre 2021 en glissement trimestriel (QoQ), avec 5,53 millions de pieds carrés loués de janvier à mars 2021. Sur une base annuelle (en glissement annuel) , l’absorption nette au T1 2021 s’élève à 64% des niveaux observés au T1 2020. Bengaluru, Hyderabad et Delhi NCR ont représenté près de 80% de l’absorption nette au cours du trimestre. De plus, Bengaluru et Delhi NCR sont les deux marchés qui ont connu une augmentation de l’absorption nette par rapport au quatrième trimestre 2020.

«Alors que 2020 s’est terminée sur une note relativement élevée, il y avait encore de l’incertitude sur le marché en ce qui concerne la reprise des affaires comme d’habitude. Les occupants ont continué à adopter une approche prudente et se sont concentrés sur la réévaluation de leurs portefeuilles immobiliers et de leurs engagements à long terme. Pour ajouter aux malheurs, les craintes croissantes d’un pic dans les cas de COVID-19 au cours de la seconde quinzaine de mars ont poussé les occupants à appuyer à nouveau sur la pause et à reporter leurs décisions immobilières », a déclaré le Dr Samantak Das, économiste en chef et responsable de la recherche. & REIS, Inde, JLL. “Alors que l’absorption nette est susceptible de osciller autour de 25 à 30 millions de pieds carrés. Cela sera au même niveau que les niveaux d’absorption nette observés en 2020”, a-t-il ajouté.

