Noida Metro enregistre le plus grand nombre de passagers sur une journée avec près de 23 000 après le verrouillage de Covid

Noida Metro a également atteint son plus haut achalandage de 22 996 navetteurs en une seule journée après le verrouillage de Covid le 11 octobre.

Mise à jour du métro de Noida : le métro Noida-Greater Noida Aqua Line a atteint son plus haut nombre d’usagers sur une journée d’environ 23 000 navetteurs après le verrouillage de Covid, tandis que l’achalandage quotidien moyen s’élevait à plus de 17 000. Selon la Noida Metro Rail Corporation (NMRC), les mesures de propreté et la confiance accrue du public dans le transporteur public ont entraîné une augmentation de l’achalandage. Le directeur général de la NMRC, Ritu Maheshwari, a été cité dans un rapport de la PTI disant qu’en conséquence, la semaine précédente, c’est-à-dire du 11 octobre 2021 au 17 octobre 2021, la société a atteint une fréquentation quotidienne moyenne hebdomadaire de 17 289 passagers. En outre, Noida Metro a également atteint son plus haut achalandage de 22 996 navetteurs en une seule journée après le verrouillage de Covid le 11 octobre, a-t-elle déclaré.

Selon Maheshwari, le NMRC avait repris les services de métro à partir du 9 juin de cette année après l’assouplissement du couvre-feu partiel à Gautam Buddh Nagar. Initialement, l’achalandage quotidien des passagers est resté « très faible » et un achalandage quotidien moyen hebdomadaire de seulement 2 877 navetteurs a pu être atteint. Cependant, les mesures nécessaires sont prises par la Société pour empêcher la propagation du Covid-19, a affirmé l’officier. Après chaque voyage, tous les trains NMRC sont entièrement désinfectés. Les gares, les quais ainsi que d’autres « zones de contact » telles que les portes AFC, les boutons d’appel des ascenseurs, les poignées des escaliers et des escaliers mécaniques, les points de vente, etc., sont désinfectés à intervalles réguliers, a déclaré Maheshwari.

Dans chaque station de métro Noida, une équipe de contrôle des passagers est déployée pour vérifier la température corporelle, les masques faciaux et la désinfection des mains des passagers. Dans les zones des gares ainsi qu’à l’intérieur des trains, des signalisations et des marquages ​​sont fournis pour maintenir une distance sociale appropriée entre les passagers, a-t-elle déclaré. En raison de diverses mesures prises par Noida Metro, la confiance des navetteurs a progressivement augmenté, a déclaré Maheshwari. Ainsi, il est conseillé aux usagers du métro de Noida d’utiliser les services de métro sans aucune crainte ni inhibition, a ajouté le directeur général du NMRC.

