Noise Air Buds Plus TWS lancé pour Rs 1 999

Noise Air Buds Plus a été lancé en Inde en tant que troisième véritable écouteur sans fil de la série Air Buds. Auparavant, la société avait lancé les Noise Air Buds et les Noise Air Buds Mini.

Les Noise Air Buds Plus sont un autre TWS de la marque au prix de moins de 2 000 roupies et sont livrés avec des fonctionnalités telles que des pilotes de 6 mm, une autonomie de batterie allant jusqu’à 20 heures, un port de charge de type C et un indice IPX4.

Prix ​​et disponibilité des Noise Air Buds Plus

Les Noise Air Buds Plus sont au prix de Rs 1 999 et seront bientôt disponibles à l’achat sur Amazon. Le TWS est disponible en option de couleur blanc perle.

Voir l’offre

Caractéristiques et spécifications des Noise Air Buds Mini

(Crédit image : Amazon)

Noise Air Buds Plus exploite Bluetooth 5.0 et ces écouteurs prennent en charge les codecs SBC et AAC 一 ce que vous obtenez en dessous du budget. À l’intérieur, les haut-parleurs Noise Air Buds Plus 6 mm sur chaque bourgeon et sont également livrés avec une technologie d’appairage intelligent qui vous aide à vous connecter instantanément. Ce sont des écouteurs de style intra-auriculaire avec des embouts interchangeables.

Sur le plan de la batterie, les Noise Air Buds Plus sont conçus pour durer jusqu’à 4 heures avec une seule charge et jusqu’à 20 heures d’autonomie, y compris le boîtier de charge. Le boîtier est conçu pour offrir quatre cycles de charge supplémentaires. Quant à la charge, il y a un port Type-C en bas. Il existe également une technologie de charge instantanée qui vous offre 80 minutes de lecture avec seulement 8 minutes de charge 一 cependant, cela n’est possible que si le niveau de volume est réglé à 70 % ou moins. Une charge complète prend environ 2 heures pour charger les deux écouteurs ainsi que le boîtier.

(Crédit image : Amazon)

De plus, le Noise Air Buds Plus offre un toucher complet qui comprend le contrôle du volume, le contrôle des appels, le contrôle de la musique et Siri et Google Assistant. Vous pouvez également prendre des appels avec les deux écouteurs, car chaque écouteur est livré avec un microphone.

Les autres caractéristiques notables des Noise Air Buds Plus incluent une portée sans fil de 10 mètres, la prise en charge des appareils Android et iOS, un poids de 4,6 g (chaque bourgeon), un indice de résistance à l’eau IPX4 et une conception anti-chute.

Poursuivre TechRadar Inde sur Twitter, Facebook et Instagram!