Noise Buds Play: Son puissant et équilibré et idéal pour les basses

Les écouteurs True Wireless Stereo (TWS) font fureur dans la technologie audio ces jours-ci, rendus populaires pour la première fois par les Airpods d’Apple. Lorsque vous les portez, vous avez une totale liberté de mouvement: il n’y a pas de fil pour connecter vos écouteurs à votre téléphone, ni même entre eux.

Noise, une marque de style de vie connectée locale, fondée en 2018 par Gaurav Khatri et Amit Khatri, propose une gamme impressionnante de produits dans les catégories des appareils portables intelligents et des écouteurs sans fil. Il y a quelque temps, nous avions examiné sa smartwatch ColorFit Pro3, un appareil économique avec un écran lumineux et un certain nombre de fonctionnalités spécifiques à la santé. Je me souviens même des Noise Air Buds, une bonne paire d’écouteurs sans fil, qui offrent une bonne qualité d’appel et une durée de lecture améliorée de 20 heures. Il est maintenant temps de jeter un œil à son dernier appareil, Noise Buds Play, qui attire beaucoup l’attention des amateurs de fitness. Emballé avec commodité et style avec une expérience audio puissante axée sur les basses, il se vend à un prix de lancement spécial de Rs 2 999, offre la technologie Tru Bass, la détection intra-auriculaire et la suppression du bruit environnemental avec un système de micro quad.

Noise Buds Play est conçu pour offrir ludique, facilité et liberté aux amateurs de musique et leur permettre de jouer les airs à leur meilleur. L’appareil est livré avec un étui de chargement robuste et élégant au fini mat. Introduit dans trois options de couleurs élégantes, à savoir; Pearl White, Onyx Black et Celeste Blue, Buds Play est livré avec la technologie Tru Bass qui donne une bonne expérience du son de basse. Sa fonction d’annulation du bruit environnemental réduit les sons environnants de -25 dB et rend vos appels plus nets avec les micros quad. L’appareil est équipé de la technologie Google Fast Pair qui permet un couplage transparent. Il utilise une faible consommation d’énergie pour découvrir et détecter les appareils Bluetooth à proximité afin de rendre le processus de couplage facile et rapide. Google Fast Pair prend en charge les appareils équipés d’Android version 6.0 et supérieure.

Buds Play a une assez longue durée de lecture de 25 heures, il est mécanisé avec une détection intra-auriculaire, grâce à laquelle l’appareil peut lire et mettre en pause la musique, détectant automatiquement lorsque vous le branchez et le retirez. Je pense que ces écouteurs TWS sont idéaux pour ceux qui travaillent à domicile pendant de longues heures et qui en ont assez des appels téléphoniques interminables. Ils offrent une qualité d’appel cristalline aux utilisateurs pour des rencontres virtuelles prolongées. La meilleure partie est qu’ils ont une apparence élégante et sont assez abordables.

Prix ​​public estimé: Rs 2,999

