Noise Buds VS103 lancé en Inde à Rs 1 499

Noise a lancé un nouveau Noise Buds VS103 TWS en Inde aux côtés de la montre intelligente ColorFit Pro 3 Assist. Ces nouveaux lancements élargissent la collection d’appareils économiques proposés par Noise en Inde.

Les nouveaux Noise Buds VS103 sont dotés de la technologie Hyper Sync et de pilotes de 10 mm. L’appareil rejoint le Noise Air Buds Plus TWS qui a été lancé par Noise il y a une semaine au prix de Rs 1 999.

Prix ​​Noise Buds VS103 en Inde

Le Noise Buds VS103 TWS a été lancé en Inde au prix de lancement de Rs 1 499 et est actuellement disponible sur le site Web de Noise et sur Amazon. L’appareil est disponible en deux couleurs, notamment Jet Black et Pearl White. Les offres incluent une remise en argent de 5% avec la carte de crédit Amazon Pay ICICI Bank pour les membres Prime et 3% pour les autres.

Spécifications et fonctionnalités

Le Noise Buds VS103 est alimenté par une technologie Hyper Sync qui permet aux utilisateurs de se connecter instantanément à leurs appareils à chaque fois. Les Buds VS103 ont une conception de tige et sont livrés avec des haut-parleurs de 10 mm.

Les TWS Buds VS103 sont dotés de commandes tactiles permettant aux utilisateurs de gérer leur expérience d’écoute avec les commandes de musique, les changements de volume et les commandes d’appel. Les Buds VS103 ont un indice d’étanchéité Ipx5, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent facilement faire de l’exercice tout en les portant.

Google Assistant et Siri sont tous deux activés pour synchroniser Buds VS103 avec les appareils Android et iOS. Les écouteurs ont une autonomie de batterie allant jusqu’à 4,5 heures de lecture continue et une durée de lecture totale de 18 heures, ce qui inclut le temps de recharge fourni par l’étui fourni.

Pour la connectivité, le Noise Buds VS103 utilise la version Bluetooth v5.0 qui a une portée maximale de 10 m. Il est livré avec un étui de chargement qui peut être chargé à l’aide d’un port USB de type C. En termes de dimensions, le TWS Buds VS103 mesure 6,11 x 2,42 x 4,71 cm pour un poids de 31,93 grammes.