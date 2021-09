Noise ColorFit Ultra Smartwatch : une montre de suivi de sport et de remise en forme avancée avec une autonomie de 9 jours

La productivité est quelque chose qui a été pris en charge, avec des fonctionnalités telles que les appels/réponses SMS, l’horloge mondiale, les informations boursières (disponibles via OTA) et la lampe de poche.

Le nombre de montres connectées sur le marché est stupéfiant, mais si vous vous concentrez sur la santé et la forme physique et que vous souhaitez un appareil relativement abordable, la montre intelligente Noise ColorFit Ultra peut être une bonne option à explorer. Au prix de Rs 4 499, ColorFit Ultra est conçu pour offrir une expérience holistique de remise en forme et de style de vie aux consommateurs. Il a un corps en alliage d’aluminium et se décline en six variantes de couleurs.

ColorFit Ultra a un bouton élégant sur le côté droit de la montre qui peut être utilisé pour naviguer dans l’interface utilisateur pour effectuer plusieurs tâches. La montre intelligente est dotée de l’écran HD exclusif TruView de 1,75 pouce avec une résolution nette de 320 x 385 px. Il est compatible avec l’application NoiseFit, qui offre des fonctionnalités de suivi supplémentaires et des informations détaillées avec des rapports de santé. Il permet également aux utilisateurs d’accéder à plus de 100 cadrans de montres à la mode et personnalisés qui peuvent être personnalisés selon leurs préférences.

ColorFit Ultra est équipé de 60 modes sportifs et est étanche IP68, permettant aux utilisateurs de profiter de toutes leurs activités intérieures et extérieures. La montre intelligente dispose de plusieurs capteurs à l’arrière qui aident au fonctionnement des fonctions de suivi et de surveillance, notamment la SpO2, le stress, la fréquence cardiaque 24h/24 et 7j/7, le REM et les cycles de sommeil. Il possède également des fonctionnalités spécialisées pour les femmes, telles que le suivi de la santé menstruelle. Outre les fonctionnalités de suivi de la santé et du bien-être, la montre intelligente offre une autonomie de batterie pouvant aller jusqu’à neuf jours.

La productivité est quelque chose qui a été pris en charge, avec des fonctionnalités telles que les appels/réponses SMS, l’horloge mondiale, les informations boursières (disponibles via OTA) et la lampe de poche. De plus, le verrouillage de l’écran avec mécanisme d’appui et de maintien assure la sécurité de vos données.

Dans l’ensemble, ColorFit Ultra a de bonnes performances globales, un ajustement confortable, une construction légère et la dernière technologie si vous voulez des données de santé clés ainsi que des alertes de notification, en particulier pour ceux qui souhaitent suivre leur santé et leur forme physique.

Prix ​​public estimé : Rs 4 499

