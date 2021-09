Noise signe Taapsee Pannu comme ambassadeur de la marque pour la catégorie des vêtements connectés

La marque vise à renforcer son positionnement de leader des montres connectées locales

Noise, la marque de style de vie connecté, a choisi Taapsee Pannu comme ambassadrice de la marque pour la catégorie des vêtements intelligents. Avec cette association, Pannu fera partie des campagnes de la marque dans lesquelles on la verra promouvoir les montres intelligentes de Noise, y compris son prochain lancement – ColorFit Brio. « Les montres intelligentes de Noise et Taapsee motivent les individus à relever de nouveaux défis chaque jour. Avec sa forte personnalité et notre engagement à offrir une expérience inégalée, nous voulons renforcer la confiance des Noisemakers », a déclaré Gaurav Khatri, co-fondateur de Noise.

«Nos produits sont soigneusement conçus en gardant à l’esprit les exigences des amateurs de fitness et de style de vie qui écoutent leur «dil ka shor» et osent se frayer un nouveau chemin. Taapsee résonne avec le cœur de la vision de notre marque pour inspirer les générations pour une meilleure santé aujourd’hui et demain. Elle a gagné des cœurs avec ses performances primées et ses rôles stimulants », a ajouté Khatri.

Citant la dernière version du Worldwide Quarterly Wearable Device Tracker d’International Data Corporation (IDC), Q2 2021, Noise a déclaré que c’était la première marque de montres portables d’Inde et était en tête du marché avec une part considérable de 28,6 % au 2T21 sur la base des expéditeurs unitaires. Par conséquent, la marque vise à renforcer son positionnement en tant que principale marque de montres connectées locale et à établir un lien plus étroit avec les amateurs de fitness et les millennials, a déclaré la société.

“Je m’efforce constamment d’atteindre de nouveaux objectifs de fitness chaque jour pour être en avance dans le jeu, tout comme Noise. J’ai été témoin que plus que jamais, les gens sont maintenant conscients de l’importance du fitness en plein essor. Les montres intelligentes de Noise agissent comme le modèle de santé qui m’aide constamment à me connecter avec mon vrai moi », a déclaré Pannu.

Noise, fondée en 2018 par Gaurav Khatri et Amit Khatri, envisage d’autres campagnes et lancements dans les mois à venir. La marque a été répertoriée comme l’une des meilleures marques sur Amazon et Flipkart pendant quatre années consécutives, a-t-elle affirmé dans un communiqué officiel.

