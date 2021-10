NoiseFit Core : montre high-tech à petit prix

Il est disponible à un prix de lancement de Rs 2 999.

Une montre connectée peut vous aider à tout suivre, du nombre de pas par jour à votre fréquence cardiaque, aux calories brûlées et bien plus encore. Cependant, les batteries des montres intelligentes ont tendance à se décharger rapidement, qu’il s’agisse d’une variante haut de gamme ou abordable. Même les responsables des magasins d’appareils citent la faible autonomie de la batterie comme l’un des principaux obstacles à l’adoption des montres intelligentes. Vous ne trouverez aucun problème de ce type avec les derniers vêtements de poignet de la marque de style de vie connecté Noise. L’élégante montre intelligente IP68 étanche et légère NoiseFit Core est livrée dans un cadran rond élégant avec une autonomie de sept jours et 13 modes sportifs, en plus du moniteur de fréquence cardiaque, de la musique et du contrôle de la caméra. Il est disponible à un prix de lancement de Rs 2 999.

J’ai été un utilisateur régulier de plusieurs vêtements de poignet Noise et ils sont assez précis pour capturer les données d’activité, ont une autonomie de batterie longue durée et présentent des designs élégants. L’élégante montre connectée (NoiseFit Core) a un design attrayant, un écran à cadran rond et net de 1,28 pouce TFT avec une résolution fluide de 240 x 240 pixels. Il a un bouton élégant sur le côté droit de la montre pour naviguer dans l’interface utilisateur pour effectuer plusieurs tâches. Disponible en deux couleurs, les utilisateurs peuvent repérer cette montre connectée en noir charbon et gris argent. Construit avec un corps en métal en alliage de zinc, NoiseFit Core est une montre intelligente légère avec la polyvalence du travail et du jeu intégrée dans un seul appareil. Un utilisateur peut accéder à des cadrans de montre personnalisés basés sur le cloud qui peuvent être personnalisés. Avec la batterie de 285 mAh, la smartwatch offre une longévité allant jusqu’à 7 jours en plus d’une autonomie en veille allant jusqu’à 30 jours.

Sondant les entrailles, le NoiseFit Core est équipé d’un moniteur de fréquence cardiaque, de 13 modes sportifs et est certifié résistant à la transpiration et à l’eau avec un indice IP68. La montre intelligente est compatible avec l’application NoiseFit et offre une synchronisation transparente avec Bluetooth 5. Les utilisateurs ont également accès aux mises à jour météo, aux appels, aux messages et peuvent contrôler la musique et la caméra après avoir connecté la montre intelligente à l’application.

Croyez-moi, plus vous portez cet appareil, plus vous en apprenez sur vous-même et sur vos entraînements afin de pouvoir commencer à apporter des changements qui comptent. Le NoiseFit Core est un produit vraiment polyvalent pour un prix très raisonnable.

Prix ​​public estimé : Rs 2 999

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.