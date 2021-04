NOK Stock: 5 surprises qui font monter en flèche les actions de Nokia aujourd’hui

Actions de Nokia (NYSE:NOK) décolle jeudi après que la firme a annoncé ses résultats du premier trimestre pour l’exercice 2021. Les résultats ont été étonnamment bons.

Ces chiffres solides ont été tirés par un certain nombre de facteurs importants, notamment la 5G, l’infrastructure réseau et la croissance du réseau mobile. En outre, la société a réitéré ses perspectives annuelles pour 2021 et 2023.

Que doivent savoir d’autre les investisseurs en actions NOK sur le rapport sur les bénéfices de Nokia? Plongeons-nous.

Les revenus de Nokia ont atteint 5,08 milliards d’euros (6,15 milliards de dollars), soit une augmentation de 3% par rapport à la même période l’an dernier. Ces ventes ont également dépassé les estimations de Wall Street de 5,83 milliards de dollars pour la période. Le bénéfice dilué par action (BPA) de la société de 0,05 euro (6 cents) a également surpris les analystes, dépassant leur chiffre attendu de 1 cent. Le bénéfice d’exploitation de Nokia de 431 millions d’euros (522 millions de dollars) est une amélioration majeure par rapport à la perte d’exploitation de 76 millions d’euros au premier trimestre 2020. Enfin, le bénéfice net de la société de 263 millions d’euros (318,4 millions de dollars) est une année à l’autre substantielle ( Sur un an) par rapport à sa perte nette de 115 millions d’euros au premier trimestre 2020.

Pekka Lundmark, le président et chef de la direction de Nokia, avait ceci à dire à propos du rapport sur les résultats de Nokia:

«Nous avons réalisé un début d’année robuste avec des ventes nettes, une marge opérationnelle et des flux de trésorerie solides. Les résultats d’aujourd’hui démontrent que nous sommes sur la bonne voie pour mettre en œuvre notre plan en trois étapes pour atteindre une croissance durable et rentable et un leadership technologique, comme annoncé lors de notre récente journée des marchés des capitaux.

Les perspectives de Nokia pour l’exercice 2021 semblent également plutôt bonnes. Cela comprend un chiffre d’affaires estimé entre 20,6 milliards d’euros et 21,8 milliards d’euros (24,9 milliards de dollars et 26,4 milliards de dollars) ainsi qu’une marge opérationnelle comparable de 7% à 10%.

L’action NOK était en hausse de 8,8% jeudi matin.

