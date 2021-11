NOK Stock: achetez Nokia avant qu’il ne domine l’espace 5G

géant finlandais des télécoms Nokia (NYSE :NOK) les bénéfices ont dépassé les attentes des analystes malgré ses problèmes de chaîne d’approvisionnement. Ses avancées 5G portent leurs fruits et il semble que la société ait stabilisé son cours sous la direction de son PDG, Pekka Lundmark. Bien que Nokia ait commis des erreurs majeures au cours des dernières années, son activité est de nouveau sur les rails avec l’expansion du secteur 5G. De plus, il devrait également être rentable, avec un bénéfice par action attendu de 39 cents en 2021, et l’action NOK se négocie à seulement 1,2 fois les ventes à terme.

Avant la prise de fonction du nouveau PDG, Nokia s’était davantage concentré sur les mesures de resserrement de la ceinture et l’intégration de son acquisition d’Alcatel-Lucent. De plus, l’escalade des guerres commerciales a coupé plusieurs contrats importants pour l’entreprise en Chine.

Cependant, les choses ont rapidement changé après le rachat de Lundmark. Il a donné la priorité aux activités cloud et réseaux de Nokia pour stimuler la croissance future de l’entreprise. De plus, il a également stabilisé l’activité 5G de l’entreprise qui était à la traîne par rapport à ses pairs. Par conséquent, le nouveau look de Nokia est sur le point de connaître une croissance massive, portant le stock de NOK à de nouveaux sommets.

De solides résultats au troisième trimestre

Malgré la pénurie mondiale de semi-conducteurs, les résultats de Nokia au troisième trimestre ont largement dépassé les attentes des analystes. Au troisième trimestre, le géant des télécoms a affiché 633 millions d’euros de résultat opérationnel comparable, soit une croissance de 30% par rapport à l’année précédente. Les analystes tablaient sur un résultat opérationnel comparable de 522 millions d’euros.

En outre, Nokia a généré un chiffre d’affaires net de 5,4 milliards d’euros, soit 2,1% de plus que l’année dernière. La croissance des ventes est principalement due à une amélioration de 6 % et de 12 % d’une année sur l’autre dans les segments de l’infrastructure réseau et des services cloud et réseau de la société, respectivement.

De plus, Nokia a encore une fois extrêmement bien réussi à améliorer sa compétitivité-coûts. Ainsi, ses marges brutes se sont établies à un solide 40,3 % pour le trimestre, comparativement à 34,8 % l’an dernier. Il a également généré d’importants cash-flows libres de 0,7 milliard d’euros.

Nokia a réitéré ses perspectives de ventes pour l’année, tombant dans la fourchette de 21,7 milliards d’euros à 22,7 milliards d’euros. Cependant, son PDG déclare que les problèmes de la chaîne d’approvisionnement sont susceptibles de peser sur sa rentabilité. Lundmark déclare que « l’incertitude entourant le marché mondial des semi-conducteurs limite notre visibilité au quatrième trimestre et 2022. » De plus, l’entreprise travaille avec les fournisseurs pour assurer la disponibilité des composants et freiner l’inflation des coûts des composants.

Perspectives d’avenir

Nokia a récemment accéléré la signature de certains contrats 5G majeurs. Auparavant, il était loin derrière ses pairs dans la course 5G, mais il est maintenant devenu un favori. Il avait récemment bénéficié de d’Ericson (NASDAQ :ÉRIC) malchance en Chine lorsque Pékin a riposté contre l’interdiction de la Suède Huawei.

En outre, le segment des réseaux mobiles et des services cloud et réseau de Nokia devrait connaître une croissance rapide dans un avenir prévisible. Le marché total adressable des réseaux mobiles est de 53,4 milliards de dollars et pourrait croître d’environ 5 %, hors Chine. De plus, le marché du segment des services cloud et réseau atteint également un montant colossal de 30,2 milliards de dollars.

Pour l’avenir, Nokia pense qu’il augmentera son chiffre d’affaires et ses résultats plus rapidement que ses concurrents jusqu’en 2023. Pour cela, il doit continuer à investir dans la recherche et le développement. De plus, il rétablira probablement son dividende bientôt, rendant les actions NOK plus attrayantes pour les investisseurs nouveaux et existants. Nokia prévoit des flux de trésorerie disponibles positifs, soutenus par de solides marges opérationnelles.

Dernier mot sur NOK Stock

Nokia a conclu un autre trimestre solide mis en évidence par une croissance décente des revenus et des marges. Bien que ses problèmes de chaîne d’approvisionnement puissent avoir un impact sur ses performances au quatrième trimestre, il devrait fonctionner extrêmement bien à long terme. Ses investissements dans le domaine 5G ont porté leurs fruits et il continuera à gagner plus de parts de marché auprès de ses pairs. Par conséquent, le stock NOK est un excellent investissement à long terme dans l’espace 5G.

