NOK Stock: Achetez Nokia Stock pour les points forts, pas les mèmes

Parfois, cela a été une année étrangement importante pour Nokia (NYSE :NOK). Mais à la suite d’un récent événement de bénéfices, l’action NOK est prête à passer d’un sideshow à la scène principale de Wall Street. Laisse-moi expliquer.

GameStop (NYSE :GME). AMC (NYSE :AMC). Plus récemment Méta-matériaux (NASDAQ :MMAT) ou alors Newegg (NASDAQ :NEGG). Ce sont des actions mèmes. Chacune des sociétés cotées et beaucoup d’entre elles sont également des sociétés cotées en bourse dont les actions se sont transformées en cirque en 2021.

L’action des prix déséquilibrée, bien sûr, est une gracieuseté de Reddit une population frénétique haussière qui a été occupée à exploiter à son avantage les shorts squeeze et les actions à faible flottement et hautement malléables.

Et curieusement, vous pouvez inclure le géant des télécommunications et le jeu 5G Nokia dans le groupe. Ou plutôt vous pourriez, en quelque sorte.

NOK Stock et le Ride of Meme Stocks

En janvier, les théâtres de haut niveau de Redditors en stock GME et AMC ont commencé. Et NOK stock a organisé un spectacle similaire, avec de nombreux hashtags, gifs, longs fils de taureaux galvanisés et tout le reste.

Ce qui s’est passé chez Nokia alors que les actions sont passées d’un peu plus de 4 $ à près de 10 $ en moins d’une poignée de jours a eu le classique de dire que Redditors s’est lancé dans ce qui est devenu un commerce très populaire cette année.

Pourtant, alors que le « qui » ​​était évident, le pourquoi et le comment du stock NOK restent un mystère.

Contrairement à d’autres actions de mèmes, NOK était sensiblement différent. Nokia n’était pas sujet à une courte pression. L’intérêt à découvert de l’action était minime. Une valorisation proche de 30 milliards de dollars le distingue certainement aussi. Peu négocié ? Pas de loin. De plus, contrairement au cirque Reddit de 2021 de pièces profondément troublées, les activités de Nokia dirigées par ses vrilles 5G avançaient déjà intelligemment.

Mystère mis à part, aujourd’hui Nokia est prêt à passer de son statut de side show à la scène principale avec d’autres investisseurs haussiers.

Le fait est que les récents bénéfices plus élevés que prévu de l’action NOK, l’amélioration des perspectives de croissance et la réaction haussière d’ensemble garantissent qu’un autre groupe de Wall Streeters optimistes accueillera Nokia de nouveau sur la scène principale.

Tableau des cours mensuels de l’action NOK

Ce n’est pas un stratagème pour devenir riche à long terme. Je fais référence à un achat d’actions NOK sans s’attendre à une répétition du rallye exagéré de janvier de si tôt, voire jamais. Ce n’est pas grave.

Le graphique des prix mensuel illustré révèle une opportunité pour les investisseurs d’acheter des actions Nokia lors d’une cassure secondaire de la résistance à la baisse à plus long terme.

L’action haussière de l’action NOK est également soutenue par une tendance haussière émergente qui s’est formée depuis le creux omniprésent de Covid de l’année dernière.

Un risque potentiel pour le moment est un indicateur stochastique suracheté. La condition pourrait remettre en cause le suivi immédiat de l’évasion. Je suis optimiste quand même.

Dans l’ensemble, la tendance à plus d’un titre, est un allié pour les investisseurs haussiers pour la première fois depuis des années en actions NOK.

Pour les investisseurs à plus long terme intéressés par l’achat de Nokia, le conseil est une combinaison de 5,50 $ put / 7 $ call collar.

Alternativement, un put marié avec un plan pour serrer les actions si un rallye dans la résistance près de 6,75 $ – 7,00 $ accepte un risque légèrement plus initial avec le teaser d’une amélioration des bénéfices à la hausse.

À la date de publication, Chris Tyler ne détient pas (directement ou indirectement) de positions sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Chris Tyler est un ancien teneur de marché de produits dérivés au sol sur les bourses américaines et pacifiques. Pour des informations supplémentaires sur le marché et des réflexions connexes, suivez Chris sur Twitter @Options_CAT et StockTwits.