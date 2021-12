NOK Stock continue de briller dans la course 5G très disputée

Nokia (NYSE :NOK) l’action s’est redressée depuis ses creux de la seconde moitié de l’année. Il reste également beaucoup d’avantages avec le stock NOK car il n’en est qu’aux premiers jours du déploiement de la 5G. Les analystes indiquent une hausse d’au moins 30% par rapport aux niveaux actuels et les estimations de prix devraient continuer à s’améliorer avec les progrès de la 5G. Les investisseurs avisés ne devraient pas dormir là-dessus.

Source : RistoH / Shutterstock.com

L’action NOK a eu beaucoup de mal à dépasser le niveau de résistance de 4 $ pendant la majeure partie de 2020. Cependant, la situation est en train de changer à mesure que les plans 5G de sa direction se concrétisent. Nokia s’est incroyablement bien positionné dans la course à la 5G et est sur le point de prendre une part de marché substantielle à ses pairs à l’avenir. L’entreprise est également encore loin d’assister à un pic de demande en 5G. De plus, le pic de déploiement dans le secteur sera beaucoup plus soutenu que les générations précédentes.

Mise à jour du troisième trimestre

Nokia a récemment publié ses résultats du troisième trimestre, qui étaient un pas dans la bonne direction pour l’entreprise. Elle a enregistré une forte croissance des ventes de ses services d’infrastructure cloud et réseau, entraînant une croissance de 2 % de ses ventes globales. De plus, les marges brutes sont maintenant de 40,7 %, ce qui représente une augmentation par rapport à la même période l’an dernier. De même, les marges d’exploitation se sont améliorées à 11,7% contre 9,2% par rapport à la même période de l’année précédente. C’est impressionnant compte tenu d’une augmentation substantielle des dépenses de recherche et développement (R&D) et des coûts de vente, généraux et administratifs (SG&A). De plus, le rendement du capital investi s’est élevé à un solide 20,2 %, ce qui montre la capacité de la direction à investir efficacement le capital.

La direction a fait part de ses préoccupations concernant les problèmes de chaîne d’approvisionnement. Le PDG Pekka Lundmark déclare que les problèmes de la chaîne d’approvisionnement sont susceptibles de s’aggraver avant de s’améliorer. De plus, s’il n’y avait pas eu de problème dans la chaîne d’approvisionnement, les résultats dans plusieurs divisions auraient été bien meilleurs.

En outre, Nokia a une dette totale de 5,08 milliards d’euros, qui peut être facilement remboursée avec les réserves de trésorerie colossales de l’entreprise de 9,38 milliards d’euros. Avec un bilan aussi sain, la direction de l’entreprise peut être agressive avec ses dépenses en capital et ses dépenses de R&D puisqu’elle a répondu à ses attentes de regagner des parts de marché dans divers segments.

Perspectives d’avenir

La direction de Nokia prévoit d’augmenter les dépenses 5G pour améliorer son offre de produits, augmentant ainsi ses ventes dans les années à venir. Le boycott de Donald Trump Huawei a eu un impact positif sur Nokia, plusieurs pays occidentaux ayant emboîté le pas à la position anti-Huawei des États-Unis. Plus récemment, Nokia a terminé son déploiement avec Compagnie mobile de Taïwan.

Nokia continue de remporter des contrats en raison du vide créé par Huawei. Il a prolongé ses contrats en Europe de l’Est alors que Huawei continue d’être mis à l’écart en raison de problèmes de sécurité nationale. De plus, Nokia a la puissance de feu pour continuer à dépenser de manière agressive, en élargissant son portefeuille de brevets 5G.

De plus, les accès sans fil fixes 5G devraient croître de près de 100 % par an jusqu’en 2023. Les entreprises qui dépendent d’équipements de télécommunications devront passer à de nouveaux équipements de nouvelle génération pour rester compétitives dans le domaine 5G. Par conséquent, avec tous ces développements, il semble que Nokia atteindra son objectif 2023 d’atteindre un retour sur le capital investi de 15 à 20 %.

Résultat net sur le stock NOK

L’action NOK commence enfin à prendre de l’ampleur après avoir évolué lentement au cours de la dernière année. Les investissements 5G de Nokia commencent à porter leurs fruits et il continuera à investir ses ressources pour maximiser ses revenus issus du cycle de déploiement de la 5G. La débâcle de Huawei a ouvert de nouvelles portes à l’entreprise et lui a permis de consolider son positionnement dans la course à la 5G. Par conséquent, l’action NOK reste un excellent jeu 5G à long terme avec une piste de croissance robuste.

À la date de publication, Muslim Farooque n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com

Muslim Farooque est un investisseur passionné et un optimiste dans l’âme. Joueur de longue date et passionné de technologie, il a une affinité particulière pour l’analyse des valeurs technologiques. Muslim est titulaire d’un baccalauréat ès sciences en comptabilité appliquée de l’Université d’Oxford Brookes.