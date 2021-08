NOK Stock est un jeu 5G sous-évalué avec un potentiel de hausse massif

Actions du géant des télécommunications Nokia (NYSE :NOK) sont enfin en mouvement. Ses bénéfices exceptionnels et la hausse de ses prévisions trimestrielles ont considérablement augmenté ses actions. De plus, il continue de conquérir de nouveaux clients qui ont conforté sa position dans la course à la 5G. L’action NOK a gagné 16% au cours des trois derniers mois.

L’action NOK a été prise dans la frénésie du commerce de détail pendant une courte période en janvier, ce qui a fait grimper le cours de son action à 9,79 $. L’action a chuté un mois plus tard à environ 4 $ et est restée bloquée à ce niveau pendant un certain temps. Cependant, les récents contrats remportés par la société et les résultats remarquables des bénéfices ont permis à l’action de dépasser ses niveaux de résistance.

Il se négocie toujours à bas prix en raison de ses incroyables perspectives à long terme. Son estimation du prix de vente à terme (P/S) n’est que de 1,3 fois les ventes attendues. Par conséquent, l’action NOK vaut la peine d’être investie aux niveaux actuels et a beaucoup de potentiel de hausse.

Une randonnée d’orientation de bon augure pour NOK Stock

Nokia a relevé ses prévisions financières pour 2021 en juillet après une amélioration des performances au deuxième trimestre. Il prévoit désormais une baisse de son chiffre d’affaires entre 21,7 milliards d’euros et 22,7 milliards d’euros contre une précédente prévision de 20,6 milliards d’euros à 21,8 milliards d’euros.

Par ailleurs, il a également relevé sa guidance de marge opérationnelle d’une fourchette de 7% à 10% à une fourchette de 10% à 12%. En fonction de ses performances, il y a de fortes chances que la société relève encore plus ses prévisions pour 2021 au cours des prochains trimestres.

La base de la hausse a été posée par les résultats impressionnants de la société au deuxième trimestre. Il a réalisé un chiffre d’affaires de 5,31 milliards d’euros, en hausse de 4,3% en glissement annuel.

De plus, le chiffre d’affaires net à taux de change constants a augmenté de 9 % par rapport à la même période de l’année précédente. Cette augmentation est due à une croissance robuste dans tous les groupes d’activités, en particulier l’infrastructure de réseau.

Par ailleurs, une marge brute comparable de 42,3% reflète l’amélioration de sa division réseaux mobiles. Les flux de trésorerie disponibles sont également positifs pour l’entreprise.

Je m’attends à ce que Nokia continue d’améliorer ses marges dans la seconde moitié de l’année en réduisant encore ses coûts. De plus, ses contrats 5G remportés en Chine devraient renforcer sa position de leader. En plus de cela, il bénéficie également de vents favorables sur les marchés finaux.

Nokia élargit son portefeuille 5G

Le plus gros coup sur Nokia a peut-être été son incapacité à signer d’importants contrats 5G au cours de l’année écoulée. Ses concurrents ont décroché des accords notables, qui ont fait reculer la valeur de l’action NOK.

Cependant, au cours des derniers mois, Nokia est de retour sur la bonne voie et semble pousser l’aiguille dans le domaine de la 5G.

En juin, il s’est associé à Liga Réseaux pour renforcer son portefeuille 5G. Ce partenariat permettra à l’entreprise d’offrir un meilleur service à ses clients, notamment aux États-Unis.

Le même mois, Nokia a annoncé le lancement du réseau AirScale 5G de nouvelle génération. Le réseau permet un coût de possession du réseau d’accès radio (RAN) inférieur, des vitesses supérieures et une expérience 5G de pointe.

Nokia pourrait également capitaliser sur son concurrent d’Ericsson (NASDAQ :ÉRIC) débâcle sur le marché chinois. La Suède a interdit les fournisseurs chinois dans le réseau suédois, auquel la Chine a répondu en coupant les liens avec Ericsson. Par conséquent, Nokia a une opportunité incroyable de se tailler une part sur l’énorme marché chinois.

NOK Stock est enfin de retour sur la bonne voie

Après des années de lutte pour trouver une direction à son entreprise, il semble que l’histoire du retour de Nokia soit en marche. Il continue d’affiner ses offres 5G et a récemment remporté des contrats importants.

L’action NOK devrait terminer l’année avec une croissance saine dans ses résultats et ses résultats. Malgré les gains récents, l’action NOK se négocie toujours à bas prix et constitue un investissement très attrayant en ce moment.

À la date de publication, Muslim Farooque n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com

Muslim Farooque est un investisseur passionné et un optimiste dans l’âme. Joueur de longue date et passionné de technologie, il a une affinité particulière pour l’analyse des valeurs technologiques. Muslim est titulaire d’un baccalauréat ès sciences en comptabilité appliquée de l’Université d’Oxford Brookes.