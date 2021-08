NOK Stock: le retour de Nokia au statut de technologie Blue-Chip pourrait se produire

Nokia (NYSE :NOK) est une entreprise leader dans l’industrie des équipements de télécommunications. Son activité de réseau tire des revenus de la vente de matériel, de logiciels et de services sans fil et fixe. Le segment technologique de Nokia octroie des licences de brevets aux fabricants de téléphones portables et perçoit des redevances sur les téléphones portables de marque Nokia. Et le stock de NOK est international – la société basée en Finlande opère à l’échelle mondiale, la plupart de ses revenus provenant de fournisseurs de services de communication.

Source : rafapress / Shutterstock.com

Pour les vétérans de l’investissement, ils se souviennent peut-être qu’en 2000, lors du boom des dot-com, la capitalisation boursière de NOK représentait 70 % du marché boursier d’Helsinki.

Nokia possède deux activités principales : d’abord, Nokia Networks, un fournisseur d’équipements d’infrastructure de réseau pour les opérateurs mondiaux sans fil et filaire. Et deuxièmement, Technologies, ses activités de licence de brevets/DPI.

Après de nombreuses années de résultats décevants, Nokia pourrait enfin être sur la bonne voie pour générer des rendements durables qui consolideront une fois de plus l’entreprise en tant qu’entreprise technologique de premier ordre. Nokia a perdu la bataille des smartphones contre Pomme (NASDAQ :AAPL) et Samsung. Mais l’avenir de la 5G et de l’infrastructure mobile liée à cette construction pourrait être la feuille de route recherchée par Nokia.

Résultats récents pour l’action NOK

Les résultats du deuxième trimestre 2021 de Nokia semblaient solides dans tous les segments. Les ventes nettes ont augmenté de 9 % sur un an à 5,3 milliards d’euros. Les marges brutes ont augmenté de 2,7% à 42,3% et les marges d’exploitation ont augmenté de 4,5% à 12,8%.

Le président et chef de la direction, Pekka Lundmark, a écrit dans les résultats du deuxième trimestre : « applicable Nous prévoyons désormais une marge opérationnelle comparable entre 10 et 12 % pour l’ensemble de l’année 2021, par rapport à notre fourchette précédente de 7 à 10 %.

L’entreprise a une stratégie à trois volets appelée Reset, Accelerate et Scale.

La réinitialisation implique :

Réseaux mobiles Lancement de la radio et de la bande de base AirScale Augmentation des investissements en R&D Reconquête des clients Cloud & Network Services Rééquilibrage du portefeuille en cours, mais rentabilité sous-jacente

Accélérez les transactions avec :

Infrastructure réseau • Croissance des ventes de + 20 % au T2* Gain de parts de marché • Nouveaux lancements de produits dans les services cloud et réseau au deuxième semestre • Plus de 150 clients pour 5G Core • Désormais, plus de 340 offres sans fil privées contre 250 au début de l’année

L’échelle comprend

Nokia Technologies • Signature de deux licences automobiles Network Infrastructure • Gains soutenus de parts de marché notamment dans les réseaux fixes

Concours pour NOK Stock

L’industrie des équipements de télécommunications et de réseaux est confrontée à une concurrence féroce de la part d’un certain nombre de grands acteurs. La société déclare :

« Nous sommes confrontés à une concurrence intense dans tous les aspects de notre entreprise et sur tous les marchés pour nos produits mobiles. Les marchés des appareils mobiles sont de plus en plus segmentés, diversifiés et banalisés. Nous sommes confrontés à la concurrence d’un nombre croissant de participants dans différents segments d’utilisateurs, niveaux de prix et marchés géographiques, ainsi qu’à des couches du produit mobile utilisant différents moyens concurrentiels dans chacun d’eux.

Ces concurrents comprennent des noms emblématiques tels que Ericsson (NASDAQ:ÉRIC), Cisco (NASDAQ :CSCO) et Samsung.

Les finances doivent encore se concrétiser

Mais comme toujours avec les entreprises matures, le succès de Nokia repose sur une rentabilité soutenue et la capacité à générer de solides retours sur capital. Il s’agit d’une entreprise qui remonte à 1865. En utilisant les méthodologies modernes d’évaluation du prix par rapport aux ventes ou du prix par rapport à la marge brute utilisées pour les entreprises perdantes de l’argent d’aujourd’hui, cela ne va pas voler.

Le ratio EV/EBITDA de Nokia est estimé à 11x pour l’exercice 2022, selon les estimations du consensus, ce qui n’est pas trop scandaleux par rapport à la norme actuelle.

Et avec une trésorerie nette positive de 3,7 milliards d’euros, un cash-flow libre positif et en hausse, une équipe de direction solide, une forte concentration sur la R&D et un portefeuille de brevets hérité productif – Nokia devrait être en mesure de poursuivre sa marche ascendante vers la création de lui-même. un stock technologique de premier ordre.

À la date de publication, Tom Kerr ne détenait aucune position dans aucun des titres mentionnés dans l’article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Tom Kerr travaille dans le secteur des services financiers depuis plus de 25 ans. Il est actuellement gestionnaire de portefeuille principal chez Rocky Peak Capital Management. Auparavant, il était directeur des investissements et directeur de la recherche de SGL Investment Advisors, et a occupé plusieurs postes dans d’autres organisations liées aux investissements. M. Kerr a également collaboré à TheStreet.com, RagingBull.com et InvestorPlace.com. Il est titulaire de la charte CFA et a obtenu un BBA en finance de la Texas Tech University.