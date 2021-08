Nokia 5.3 obtient enfin la mise à jour Android 11

in

HMD-Led Nokia lance enfin Android 11 pour son smartphone Android économique Nokia 5.3. Cette mise à jour intervient quelques mois seulement avant l’annonce officielle d’Android 12.

Pour rappel, le téléphone a été lancé il y a exactement un an et était l’un des derniers appareils avant que HMD ne décide de changer la convention de dénomination de ses smartphones.

La mise à jour Android 11 pour Nokia 5.3 est déployée progressivement auprès d’utilisateurs de pays comme le Cambodge, Hong Kong, l’Inde, l’Indonésie, le Laos, Macao, la Malaisie, le Myanmar, le Népal, le Sri Lanka, la Suisse, Taïwan et le Vietnam. La société a annoncé qu’elle publierait bientôt la mise à jour dans d’autres régions.

En plus de fournir le dernier système d’exploitation Android, la nouvelle mise à jour pesant environ 1,67 Go ajoute également le correctif de sécurité de juin 2021 au téléphone. Étant donné que le téléphone fonctionne sur Android One sans aucune personnalisation, vous n’obtenez aucune fonctionnalité supplémentaire ajoutée par HMD avec la mise à jour du système d’exploitation.

Analyse : Nokia rate-t-il l’astuce – encore une fois ?

Nokia était autrefois connu pour être parmi les plus rapides après Google à publier des mises à jour du système d’exploitation pour ses téléphones. En fait, la société se vantait souvent des mises à jour opportunes sur les réseaux sociaux et devenait rapidement un favori parmi les puristes qui voulaient la bonne vieille marque Nokia, la durabilité et l’expérience Android sans gadget à un prix abordable.

Nous sommes très heureux d’annoncer notre feuille de route de mise à niveau #Android11 ! 🥳 Nous avons publié plus de 1000 mises à jour au cours des 3 dernières années dans le cadre de notre engagement Pure, sécurisé et à jour, assurant la sécurité et la protection de votre appareil avec les dernières versions d’Android. Voici les 1000 prochains ! pic.twitter.com/GJ7RsDImfq8 octobre 2020

Cependant, tard, les choses n’ont pas été roses du tout. L’entreprise n’a pas respecté les délais de mise à jour du logiciel. Selon le tweet publié par la société en octobre de l’année dernière, le Nokia 5.3 était censé recevoir une mise à jour Android 11 au premier trimestre 2021.

Contrairement à d’autres fabricants de smartphones chinois, HMD n’a pas un vaste portefeuille ni un skin fonctionnant sur Android vanille qui prend du temps à personnaliser, d’où le retard est inattendu.

Lorsque TechRadar India a interviewé le vice-président de HMD Global, Sanmeet Singh Kochhar, plus tôt cette année, il a souligné que les appareils de Nokia sont dotés d’une sécurité de niveau entreprise et que la société a promis des mises à jour logicielles de 2 ans sur tous ses appareils.

Il a également mentionné que la société estime que l’expérience et la sécurité Android vanille distinguent les appareils Nokia de la concurrence et permet à la société de facturer des primes pour ses appareils même si, compte tenu de l’offre de la concurrence, ces appareils étaient inférieurs en termes de spécifications matérielles.

Maintenant que la société vacille sur sa fonctionnalité de marque, c’est-à-dire en raison du retard dans la livraison des mises à jour logicielles et des correctifs de sécurité Android, la plupart des appareils Nokia restent vulnérables aux vulnérabilités.

Alors que la concurrence a remonté ses chaussettes et qu’une marque comme Samsung, autrefois connue pour ses mises à jour logicielles retardées, promet désormais trois ans de mises à jour en temps opportun, Nokia doit s’attacher rapidement avant qu’il ne soit trop tard.

