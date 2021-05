Nokia a annoncé le lancement de son marché de trading de données basé sur la blockchain

Le géant des télécommunications basé à Helsinki, Nokia, a annoncé qu’il avait lancé un marché basé sur la blockchain, le «Nokia Data Marketplace». Le marché intègre la blockchain d’entreprise Hyperledger Fabric et agrège les données provenant de sources distribuées pour rendre les informations propices à l’apprentissage automatique (ML).

Selon Nokia, la solution de blockchain IA permettra aux opérateurs de télécommunications et à d’autres entreprises de fournir des modèles de données et de l’intelligence artificielle (IA) en tant que service.

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et une analyse de marché? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Cette décision permettra à l’IA de fonctionner sur des données localement et de communiquer des mesures clés sans partager les données et analyses sous-jacentes. En outre, il exécute un modèle d’apprentissage automatique qui garantit que les données restent locales. Enfin, le système est mis à jour pour améliorer le modèle sans compromettre les données sous-jacentes.

Le fabricant de téléphones mobiles autrefois dominant cible les données des appareils IoT pour fournir des solutions aux voitures connectées et est également utile pour améliorer les villes intelligentes, l’aérospatiale, les ports, l’énergie et les soins de santé.

Blockchain: le catalyseur ultime de la monétisation des données

La blockchain est en train de devenir la monétisation des données et des analyses. Il a permis à des marchés qui permettent aux personnes, aux entreprises et même aux entités intelligentes de partager leurs données et leurs connaissances analytiques directement avec d’autres.

La technologie a contribué à améliorer la monétisation des données de conduite. Aujourd’hui, le partage de données et les voitures connectées sont une tendance à la mode. Parmi les autres acteurs qui tirent déjà les ficelles de l’industrie, citons Denso et General Motors. Ensemble, ils ont récemment créé les dernières normes d’échange de données de mobilité blockchain de MOBI Alliance.

Pourtant, les constructeurs automobiles chinois ont également lancé leur propre solution d’échange de données blockchain pour les véhicules connectés. Ailleurs, Daimler dirige un pilote avec Ocean Protocol. Et Fetch s’est associé à Bosch pour permettre l’apprentissage collectif et améliorer l’IA de leurs appareils.

Cependant, Nokia met l’accent sur les «mécanismes d’autorisation» et «l’échange de données fiable». Il se concentrera sur la monétisation des données pour accélérer l’intelligence artificielle, l’apprentissage automatique et les transactions multipartites, qui font partie des domaines critiques déclarés du service.