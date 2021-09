Nokia C01 Plus & Easyfone Shield : téléphones mobiles robustes, intelligents et performants

Leur besoin fondamental est celui d’un téléphone mobile à un prix raisonnable, robuste et facile à utiliser, et doté de fonctionnalités conçues pour faciliter la vie.

Tout le monde a besoin d’être connecté, y compris les personnes âgées à la maison qui ont un fort désir d’être en contact régulier avec les membres de leur famille, leurs proches et leurs amis, pour les informer de leur bien-être et généralement rester à jour. Leur besoin fondamental est celui d’un téléphone mobile à un prix raisonnable, robuste et facile à utiliser, et doté de fonctionnalités conçues pour faciliter la vie. Nous choisissons deux offres parfaitement simples, performantes et peu coûteuses.

Nokia C01 Plus (Rs 5 999)

Le Nokia C01 Plus est un smartphone d’entrée de gamme qui convient à tous les âges, en particulier pour ceux qui souhaitent passer des téléphones multifonctions aux smartphones et pour les mises à niveau des smartphones plus anciens/plus lents. Le Nokia C01 Plus est disponible en partenariat avec Jio Retail, il est disponible dans les variantes de couleur bleu et violet, avec 2/16 Go, au meilleur prix d’achat recommandé de Rs 5 999.

Les clients qui choisissent de se prévaloir de l’offre JioExclusive bénéficient d’un support de prix instantané de 10 % sur le meilleur prix d’achat et ne devront payer que 5 399 Rs. Avec un écran HD+ clair de 5,45 pouces, un processeur octa-core 1,6 Ghz, des caméras arrière HDR 5MP et frontales 2MP avec flash, une autonomie d’une journée, le dernier système d’exploitation Android 11 (Go Edition) et deux ans de mises à jour de sécurité trimestrielles , le Nokia C01 Plus offre le meilleur rapport qualité-prix. Il est livré avec la qualité et la durabilité assurées des smartphones Nokia, des fonctionnalités de confidentialité comme le déverrouillage du visage, et est soutenu par la garantie de remplacement unique d’un an, ainsi qu’un design élégant et élégant.

Allumé, l’écran HD+ cristallin de 5,45 pouces du Nokia C01 Plus vous offrira une expérience de visionnage immersive de vos émissions et vidéos YouTube préférées. Vous pouvez utiliser la caméra arrière HDR 5MP et la caméra frontale 2MP avec flash pour cliquer sur des photos étonnantes, passer des appels vidéo à des amis, à la famille ou au travail. Avec le flash des deux côtés, vous ne manquerez jamais ces moments spéciaux, que ce soit le jour ou la nuit. La capacité d’imagerie HDR garantit que vos souvenirs sont aussi beaux que le moment lui-même. Équipé d’une batterie amovible de 3000 mAh, le Nokia C01 Plus durera jusqu’à une journée entière, vous permettant ainsi une utilisation ininterrompue de l’appareil à la maison, au travail et en jouant.

Le Nokia C01 Plus a subi divers tests, notamment des tests de torsion et de flexion, ainsi que des tests de chaleur, de force et de chute, qui témoignent tous de sa qualité et de sa durabilité. Il possède également un corps en polycarbonate robuste avec un châssis intérieur en alliage métallique. Le Nokia C01 Plus travaillera plus dur que la plupart des téléphones dans cette gamme de prix pour protéger vos données. Des mises à jour de sécurité régulières seront effectuées pendant au moins deux ans, tandis que Face Unlock garantira que vos souvenirs les plus précieux et vos données cruciales sont bien protégés.

Vous pouvez faire confiance au Nokia C01 Plus avec Android 11 (édition Go), qui permet de réduire votre consommation de données de 60 %, lance les applications 20 % plus rapidement et offre 900 Mo de stockage supplémentaire par rapport à Android 10 (édition Go). Avec deux ans de mises à jour de sécurité trimestrielles qui protègent vos données et avec Face Unlock, votre téléphone est sécurisé et évolutif. Je recommande le téléphone pour ses bonnes performances, sa bonne autonomie et son bon fonctionnement général.

Bouclier Easyfone (Rs 5,499)

Ce téléphone est construit comme un tank, littéralement. Easyfone Shield est un téléphone robuste certifié IP 68. Il peut résister aux éclaboussures d’eau, aux chutes accidentelles et à l’environnement poussiéreux, et est à la hauteur de son slogan « Né pour être dur ». Easyfone Shield est livré avec un écran IPS de 2,8 pouces certifié IP68, ce qui rend l’appareil étanche, antichoc et antipoussière. L’appareil est parfait pour les personnes âgées ou le personnel militaire qui souhaitent un appareil extrêmement résistant pour leurs besoins quotidiens ou pour les amateurs de sports de plein air, les randonneurs, les cyclistes, etc., qui ont besoin d’un compagnon robuste sur lequel ils peuvent compter à l’extérieur.

Une autre caractéristique d’Easyfone Shield est sa fonction de «liste blanche» qui est parfaite pour ceux qui souhaitent restreindre leur empreinte numérique le week-end à un groupe restreint de membres de la famille et d’amis proches. Une fois activé, Easyfone Shield autorise les appels et les messages entrants uniquement à partir des numéros de la liste blanche (maximum 20), ce qui en fait le téléphone parfait pour le week-end.

Une autre caractéristique est son bouton SOS dédié qui permet à l’utilisateur d’obtenir de l’aide rapidement en cas d’urgence, ce qui permet de partir en randonnée, en randonnée, à vélo, etc., sans aucun souci.

Easyfone Shield est livré avec une garantie de 18 mois et est actuellement disponible sur Flipkart et easyfone.in pour Rs 5 499.

