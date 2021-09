Nokia C20 Plus : grand écran, processeur rapide, appareil photo performant — ce téléphone a beaucoup à offrir

Il y a un écran HD+ de 6,5 pouces, une autonomie de deux jours pour travailler et jouer sans arrêt, une bonne qualité de construction combinée à une offre de garantie de remplacement unique pour une tranquillité d’esprit. Voyons les principales caractéristiques et le fonctionnement général.

Fiables, sécurisés et conçus pour durer, les mots qui décrivent le mieux les téléphones mobiles de Nokia, fabriqués de nos jours par une société appelée HMD Global. Ce critique a passé en revue quelques smartphones de cette entreprise finlandaise ces derniers mois ; ils font partie des meilleurs appareils du segment milieu de gamme lorsqu’il s’agit d’obtenir d’excellentes fonctionnalités, un matériel solide et des mises à jour logicielles fréquentes, le tout à des prix incroyablement abordables. Prenez par exemple sa toute nouvelle offre, Nokia C20 Plus. Disponibles dans les couleurs bleu océan et gris foncé, ils sont disponibles en configurations 2/32 Go et 3/32 Go au meilleur prix d’achat de Rs 8 999 et Rs 9 999 respectivement. Il y a un écran HD+ de 6,5 pouces, une autonomie de deux jours pour travailler et jouer sans arrêt, une bonne qualité de construction combinée à une offre de garantie de remplacement unique pour une tranquillité d’esprit. Voyons les principales caractéristiques et le fonctionnement général.

Hors de la boîte, le Nokia C20 Plus impressionne par son apparence agréable ; c’est un mélange de beauté et de muscles. Soutenu par une garantie de remplacement d’un an, le C20 Plus est construit à partir de matériaux de qualité et abrite un corps en polycarbonate durable qui peut résister aux chocs quotidiens de la vie. Il y a aussi une puissance assez décente à l’intérieur, une autonomie solide et un grand écran avec une bonne résolution. Ce que je veux dire, c’est que ce téléphone a beaucoup à offrir au-delà de son prix relativement bas.

Le C20 Plus est livré avec un grand écran HD+ de 6,5 pouces qui vous offre une expérience visuelle pratique et immersive pendant que vous travaillez, améliorez vos compétences, étudiez et faites plus en déplacement. Il vous aidera à vous détendre, car son processeur Octa-core à 1,6 GHz offre de bonnes performances qui libèrent de la mémoire pour que plusieurs applications fonctionnent correctement. Plongez-vous dans votre dernière série digne de frénésie et passez rapidement à votre jeu préféré en toute simplicité.

Allumée, la dernière version d’Android 11 (édition Go) offre une expérience plus rapide, plus fluide et plus sûre. Lorsque vous utilisez le téléphone, vous pouvez être assuré que vos données, documents et idées sont en sécurité et protégés grâce à la promesse de Google de sécurité des données activée par ses systèmes d’exploitation. Les deux caméras arrière du C20 Plus fournissent de très bonnes images HDR avec une gamme de couleurs étendue, et vous pouvez utiliser des arrière-plans flous pour faire ressortir vos sujets dans les portraits. Croyez-moi, ce téléphone peut prendre de très bonnes photos.

Le stockage de toutes ces images est un jeu d’enfant avec les 32 Go de stockage du C20 Plus et la prise en charge d’une carte mémoire de 256 Go. Vous pouvez utiliser Gallery Go et l’apprentissage automatique sur l’appareil pour stocker des photos et des vidéos, et les retrouver en un clin d’œil grâce à l’organisation automatique.

Lorsque vous travaillez sur un grand projet ou que vous êtes en déplacement, la dernière chose dont vous voulez vous soucier est la durée de vie de la batterie de votre smartphone. Croyez-moi, la durée de vie de la batterie sera une réflexion après coup avec le Nokia C20 Plus. La robuste autonomie de deux jours de la batterie 4950mAh vous permettra d’utiliser l’appareil pour des activités cruciales sans aucune interruption. De plus, la fonctionnalité améliorée de gestion de l’alimentation garantit que votre Nokia C20 Plus, comme vous, continue de fonctionner efficacement. Le Nokia C20 Plus est livré avec la promesse Nokia C-series de deux ans de mises à jour de sécurité pour les menaces nouvelles et émergentes pour la sécurité de vos données.

Dans l’ensemble, le Nokia C20 Plus est un téléphone puissant et performant en termes de fonctionnement quotidien. C’est un bon choix dans le segment des prix abordables avec son grand écran, beaucoup de puissance, des appareils photo performants et une longue durée de vie de la batterie. Son prix abordable et ses performances rapides attireront sûrement une base de consommateurs en bonne santé.

CARACTÉRISTIQUES

Affichage : écran HD+ de 6,5 pouces

Processeur : SC9863A Octa-core jusqu’à 1,6 GHz

Système d’exploitation : Android 11 (Go Edition)

Mémoire et stockage : 2/3 Go de RAM, 32 Go de stockage/emplacement pour carte MicroSD prenant en charge jusqu’à 256 Go

Appareil photo : appareil photo arrière 8 MP + 2 MP, appareil photo avant 5 MP

Batterie : 4950mAh

Prix ​​public estimé : Rs 8 999 (2/32 Go), Rs 9 999 (3/32 Go)

