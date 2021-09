Nokia dévoile sa deuxième tablette Android pour le lancement le 6 octobre

Nokia devrait annoncer une nouvelle tablette le 6 octobre. La société a publié un teaser pour le dévoilement à venir, ce qui implique que la nouvelle ardoise sera inspirée du Nokia 3310 de 2017.

La tablette semble avoir des bords arrondis, similaires à la récente gamme de smartphones de Nokia. En dehors de cela, le teaser ne révèle pas grand-chose sur ce que Nokia a dans sa manche. Il ne montre qu’un éclat d’ardoise qui sort d’un coin, à côté du Nokia 3310 bien en vue.

Tout ce que vous attendez d’un téléphone Nokia dans une tablette.

À venir 6.10.21 pic.twitter.com/uTssAURMMQ – Nokia Mobile (@NokiaMobile) 27 septembre 2021

Cela dit, il est possible que le teaser fasse référence à la même tablette qui a frappé le moulin à rumeurs plus tôt cette année, surnommée le Nokia T20. Il aurait un écran de 10,36 pouces et serait disponible en deux configurations : WiFi et 4G LTE. Cette tablette aurait 4 Go de RAM et au moins 64 Go de stockage interne.

Ce sera la première tablette commercialisée par HMD Global depuis l’acquisition des droits exclusifs de la marque Nokia pour les appareils mobiles dans le cadre d’une joint-venture avec Foxconn. La première tablette sous cette marque était la Nokia N1, sortie en 2015 avec un processeur Intel Atom.

L’attention renouvelée de Nokia sur les tablettes intervient alors que le marché commence à montrer des signes de reprise après quelques années de déclin. Par exemple, Strategy Analytics a récemment signalé une augmentation de la demande de tablettes au milieu de 2021, en raison de l’adoption croissante d’environnements de travail hybrides et de salles de classe numérisées.

Cependant, étant donné les informations limitées sur les spécifications réelles de la prochaine tablette de Nokia, il reste à voir comment elle se comparera aux meilleures tablettes Android bon marché.

