Nokia envoie tous les écouteurs aux États-Unis, espère que l’un d’entre eux vous conviendra

Depuis la relance de l’activité de téléphones mobiles de Nokia, HMD Global en a été un bon intendant, en particulier en sensibilisant les consommateurs à ses téléphones qui se trouvent presque exclusivement en ligne. Eh bien, la société est maintenant sur le point de mettre tout un tas d’écouteurs sur les étagères du magasin à grande surface Walmart.

Sur le bas de gamme, Nokia vend un casque Bluetooth 5.0 à une oreille intitulé Solo Bud + – l’aspect “plus” vient du fait qu’il est classé IPX4 contre les éclaboussures d’eau pour ces conférences téléphoniques au bord de la piscine. Il possède un pilote de 10 mm, une batterie de 6,5 heures et le redoutable port Micro-USB. Ce sera chez Walmart “bientôt” pour 30 $.

Le Clarity Solo Bud+ remplace l’ancien connecteur par le plus récent USB-C et intègre la technologie de réduction du bruit cVc de Qualcomm en utilisant deux micros pour capter et accentuer les voix et atténuer le bruit de fond. Vous paierez 50 $ pour celui-là.

Pour une expérience stéréo, vous trouverez les Nokia Go Earbuds+ sur Amazon pour 35 $. Ils ont des haut-parleurs de 13 mm plus gros, mais le même indice IPX4 et la même autonomie de batterie de 6,5 heures que les bourgeons solo. Le boîtier de chargement USB-C devrait fournir jusqu’à trois cycles supplémentaires.

De retour chez Walmart, la sélection premium du groupe est les écouteurs Nokia Clarity. Ils sont livrés avec des pilotes en néodyme de 10 mm, une suppression du bruit Qualcomm cVc, un indice IPX5, des batteries qui durent jusqu’à 9 heures et un boîtier qui prend en charge le chargement sans fil et peut effectuer jusqu’à quatre cycles supplémentaires. Ceux-ci seront de 70 $ lorsqu’ils seront disponibles.

Curieux de connaître les 13 (!) produits d’écouteurs que Nokia vient de sortir, dont quelques-uns avec ANC ? Vous pouvez en savoir plus sur chacun d’eux dans ce communiqué de presse.