Nokia espère que vous aimerez son éclairage intelligent autant que ses téléphones

Nokia a lancé sa première gamme d’éclairage intelligent aux États-Unis. La ligne vous permet d’utiliser vos propres ampoules et fonctionne même lorsque vous n’avez pas de Wi-Fi. Vous pouvez pré-commander dès maintenant à partir de 39,99 $.

Vous aimez le minimalisme et la simplicité des smartphones Nokia ? Il existe désormais une gamme de maisons intelligentes pour correspondre. Nokia (ou plutôt, le titulaire de licence de marque Smartlabs) a lancé son premier système d’éclairage intelligent aux États-Unis.

La plate-forme d’éclairage Nokia s’articule autour d’un pont ainsi que d’un cadran, d’un interrupteur à palette, d’un clavier à quatre boutons et d’une prise intelligente. Vous avez votre propre choix d’ampoules et pouvez les câbler comme vous le souhaitez. Vous n’êtes pas non plus lié au Wi-Fi – un mélange de radiofréquence et de réseau CPL maintient votre système actif et réactif.

Vous pouvez contrôler l’éclairage Nokia via les applications Android et iOS, ainsi que via Alexa et Google Assistant. La télécommande est disponible si vous oubliez d’éteindre les lumières ou si vous devez les allumer avant de rentrer chez vous.

La gamme Nokia Smart Lighting est disponible en pré-commande dès maintenant à des prix commençant à 39,99 $ pour le pont et évoluant jusqu’à 59,99 $ pour le clavier. Les produits devraient commencer à être expédiés fin septembre.

Cela ne vous donnera pas des lumières colorées de type Hue ou ne concurrencera pas les configurations d’ampoules intelligentes les plus avancées. Cependant, ce n’est pas vraiment le but – le système Nokia est destiné à améliorer votre éclairage existant et à maintenir le prix relativement bas. Cela pourrait être votre choix si vous préférez ne pas remplacer les ampoules juste pour avoir plus de contrôle sur votre maison.