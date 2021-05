Annonces

Nokia Floats a autorisé la plate-forme blockchain pour l’échange de données

Le géant des télécommunications Nokia lance une blockchain privée pour les entreprises, baptisée Nokia Data Marketplace, selon un communiqué de presse officiel.

Cette solution d’entreprise est conçue pour le partage sécurisé de données, de transactions et de modèles d’intelligence artificielle (IA) construits dans une architecture blockchain autorisée.

Nokia conçoit une plate-forme pour le commerce de données

Le marché permettra aux entreprises et aux fournisseurs de services de communication (CSP) d’accéder à des ensembles de données fiables. Le service facilitera l’accès en temps réel aux silos d’ensembles de données de confiance parmi lesquels les entreprises pourront choisir.

De plus, grâce à la monétisation des échanges de données entre clients, ces fournisseurs de services de communication pourraient être habilités à devenir des fournisseurs de marché de données.

L’effort axé sur la blockchain serait utile dans plusieurs secteurs. Il s’agit notamment de la recharge des véhicules électriques, de la monétisation des données environnementales, de l’automatisation de la chaîne d’approvisionnement, du transport, des ports, de l’énergie, des villes intelligentes et, éventuellement, des soins de santé.

Commentant le déploiement du service, Friedrich Trawoeger, vice-président des services cloud et cognitifs de Nokia, a déclaré que les clients ont besoin d’un accès sécurisé et fiable aux données pour une prise de décision commerciale efficace.

Nokia Data Marketplace résout ce problème, selon Trawoeger. La blockchain privée permet aux CSP et aux entreprises de bénéficier d’informations plus riches et de modèles prédictifs.

Le Nokia Data Marketplace accélérerait également la croissance de l’IA grâce à une approche d’apprentissage fédéré. Cela le verrait utiliser les capacités d’orchestration pour conduire le développement de modèles d’apprentissage automatique très précis pour les cas d’utilisation analytiques. Nokia Data Marketplace cherche également à être la plate-forme qui appliquerait efficacement les algorithmes d’IA et d’apprentissage automatique pour les données sur site.

La blockchain d’entreprise grandit

Dans un écosystème numérique en pleine croissance, plus de gens passent du temps derrière leur écran qu’à l’extérieur. Les entreprises recherchent frénétiquement des canaux pour mettre la main sur les nombreuses façons dont les données sont créées quotidiennement.

Ce besoin est d’autant plus évident que de nombreuses personnes restent à l’intérieur et se connectent au monde via leur téléphone. Aujourd’hui plus que jamais, des millions de données sont générées par la seconde, et Nokia pourrait simplement fournir une plate-forme sur laquelle les entreprises peuvent facilement obtenir des informations sur les utilisateurs.

Outre les efforts de Nokia, les sociétés de blockchain Stellar, XinFin et Ripple Labs sont des acteurs notables sur ce segment de marché. Ces trios combinés ont mis le service d’entreprise basé sur la blockchain sous les feux de la rampe et ont conduit à une adoption plus large de la blockchain pour diverses autres utilisations.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel à démocratiser le système financier. Lorsqu’il n’est pas plongé dans les événements quotidiens de la scène cryptographique, il peut regarder des rediffusions légales ou essayer de battre son meilleur score au Scrabble.