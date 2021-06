Nokia G20 arrive aux États-Unis avec une grosse batterie et un prix bas

TL;DR

Nokia lance le G20 aux États-Unis le 28 juin pour 199 $. Le téléphone associe un écran de 6,5 pouces avec une énorme batterie de 5 050 mAh et un appareil photo de 48 MP. Cela pourrait être un bon rapport qualité-prix si vous êtes satisfait d’une puce MediaTek G35 modeste.

L’un des modèles les plus importants de la gamme de téléphones retravaillée de Nokia se dirige vers les États-Unis. La marque Nokia de HMD Global a révélé que le G20 sera disponible aux États-Unis le 28 juin dans les couleurs « nuit » et « glacier » pour un prix de 199 $.

Le crochet, comme dans d’autres pays, est la combinaison de ce prix bas avec une énorme batterie. Le Nokia G20 comprend un bloc d’alimentation de 5 050 mAh qui offrirait une autonomie de trois jours. Nous ne serions pas surpris si les performances du monde réel étaient parfois insuffisantes, mais cela suggère toujours que vous pourriez passer un week-end sans recharge.

Les performances sont modestes, bien que cela puisse contribuer à la longévité. Vous devrez vous contenter d’un écran LCD 720p de 6,5 pouces, d’une puce MediaTek Helio G35 et de 4 Go de RAM. La version à venir aux États-Unis dispose à la fois de 128 Go de stockage extensible et d’une prise en charge double SIM, de sorte que vous n’aurez pas de mal à avoir de l’espace ou une ligne téléphonique supplémentaire.

Un appareil photo principal de 48 MP, une caméra ultra-large de 5 MP, un macro de 2 MP et un capteur de profondeur de 2 MP fournissent des photographies auxquelles vous vous attendez en grande partie dans cette catégorie. Une caméra frontale de 8 mégapixels fournit des selfies sur le Nokia G20.

Le support logiciel est également présenté comme un point fort relatif. Nokia promet deux ans de mises à jour des fonctionnalités Android pour le G20 ainsi que trois ans de mises à jour de sécurité. Ce n’est pas aussi étendu que les trois années de mises à jour majeures du système d’exploitation de Samsung (plus jusqu’à quatre ans de mises à jour de sécurité) pour de nombreux modèles, mais c’est solide pour un appareil de cette catégorie de prix et important si vous voulez un logiciel actuel.

Le Nokia G20 peut être un bon rapport qualité-prix. Le 2021 G Play de Motorola est légèrement moins cher à 169,99 $ avec un écran et une batterie similaires, mais vous perdez également de la RAM (3 Go), du stockage (seulement 32 Go), la résolution de l’appareil photo principal (13 MP) et un emplacement SIM. Le G20 semble atteindre un point idéal qui l’aidera à durer plus longtemps pour une dépense légèrement plus importante.