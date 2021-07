Nokia G20 avec deux ans de mises à jour majeures du système d’exploitation Android garanties, jusqu’à 3 jours d’autonomie de batterie lancé en Inde

Le Nokia G20 est disponible en pré-réservation en configuration simple 4 Go/64 Go pour Rs 12 999 à partir d’aujourd’hui.

Après avoir été absent un moment, HMD Global fait un retour en Inde avec un nouveau téléphone économique appelé Nokia G20. Avec cela, la startup finlandaise promet de fournir deux ans de mises à jour majeures du système d’exploitation Android et trois ans de mises à jour de sécurité mensuelles afin que les acheteurs puissent conserver leurs appareils plus longtemps. Par extension, cela signifie que le Nokia G20 livré avec Android 11 sera éligible pour obtenir Android 12 et 13.

Le vice-président indien de HMD Global, Sanmeet Singh Kochhar, a déclaré: “Le Nokia G20 est l’un de nos lancements les plus importants en 2021”, ajoutant, avec lui, “vous obtenez un téléphone qui tient la distance, un téléphone que vous pouvez aimer, faire confiance et garder”.

Le Nokia G20 est disponible en pré-réservation en configuration simple 4 Go/64 Go pour Rs 12 999 à partir d’aujourd’hui (7 juillet 2021) sur Nokia en ligne et Amazon. Il sera disponible à l’achat à partir du 15 juillet.

Le G20 a d’abord cassé la couverture en avril aux côtés de cinq autres modèles, Nokia X10, X20, G10, C10 et C20. Il dispose d’un écran 720p de 6,5 pouces avec une encoche de style goutte d’eau. Celui-ci abrite une caméra selfie 8MP. À l’arrière, il dispose d’une configuration à quatre caméras avec une caméra principale de 48 MP, un ultra grand angle de 5 MP et deux caméras de 2 MP, une pour les macros et une autre pour les portraits. Sous le capot, le téléphone dispose d’un système sur puce MediaTek G35 associé à 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Le logiciel à l’intérieur du téléphone est Android 11. L’ensemble est complété par une batterie de 5 050 mAh qui est conçue pour offrir jusqu’à trois jours d’autonomie.

Le téléphone a un dos en plastique 3D nano-texturé et est disponible en deux coloris : nuit et glacier.

Ceux qui pré-réservent l’appareil peuvent bénéficier d’une remise forfaitaire de Rs 500 ou d’une offre spéciale de Rs 2 099 sur l’achat du G20 et des Nokia Power Earbuds Lite ensemble.

A son prix, le G20 rivalisera avec des téléphones comme le Redmi Note 10 et le Realme Narzo 30.

