Nokia G20 : un bel appareil de style premium conçu pour durer

Le consommateur indien, dans les années 90 et au début de la période 2000, était tout simplement amoureux des téléphones Nokia. Les appareils étaient puissants, fiables et fonctionnaient efficacement, répondaient instantanément aux commandes clavier ou faisaient défiler rapidement les menus, ils se sentaient bien dans les mains et le meilleur, c’était qu’ils étaient construits comme des chars. Ce critique a laissé tomber ses biens Nokia à plusieurs reprises, ils ont complètement explosé lors de l’impact avec le sol et devinez quoi, ils ont juste pris les pièces, les ont tous remontés et les combinés ont fonctionné.

La bonne nouvelle est que les jeunes d’aujourd’hui aiment aussi beaucoup les téléphones Nokia pour la simple raison que les offres de l’entreprise sont d’un bon rapport qualité-prix, ont un écran lumineux, une bonne qualité de fabrication, des appareils photo compétents et une batterie longue durée. Prenez, par exemple, le Nokia G20 récemment introduit par HMD Global ; son design nordique signature signifie durabilité et beauté conçues pour durer.

La nouvelle série G de smartphones Nokia représente l’équilibre parfait pour répondre à tous vos besoins quotidiens grâce à une technologie pertinente et centrée sur l’utilisateur. Équipé de sa plus longue autonomie de batterie de trois jours, le Nokia G20 est livré avec la promesse de confiance Android : trois ans de mises à jour de sécurité mensuelles pour vous aider à garder vos données aussi sécurisées que possible, ainsi que deux ans de mises à jour du système d’exploitation. Il est disponible en configuration 4 Go/64 Go et coûte 12 999 Rs. Avec son quad caméra 48MP qui comprend un objectif grand angle et macro, des modes d’imagerie AI puissants, un son OZO et un stockage suffisant, le Nokia G20 est un studio de création en déplacement.

Le Nokia G20 a un boîtier léger, mince et durable ; le téléphone est disponible en deux couleurs uniques – Nuit et Glacier. Le G20 n’est pas seulement compact et facile à tenir, sa coque arrière 3D nano-texturée garantit qu’il ne glisse pas facilement de votre main. Le téléphone est alimenté par le processeur Mediatek G35, son Android 11 préinstallé vous permettra d’utiliser et de basculer entre plusieurs applications de manière transparente. Il comprend également des fonctionnalités de sécurité améliorées telles que le déverrouillage par empreinte digitale du visage et des côtés.

Le Nokia G20 est livré avec un quad caméra 48MP et une caméra frontale 8MP. Il dispose d’un écran HD+ de 6,5 pouces, avec un écran en forme de larme et un boost de luminosité pratique. Il promet trois jours d’autonomie (5050mAh) avec une seule charge complète, ce qui vous permettra d’en faire plus et de vous connecter plus, sans vous soucier de manquer d’énergie.

Les téléphones Nokia étaient les appareils mobiles les plus emblématiques des premiers jours de la révolution mobile. Au milieu du déluge d’appareils mobiles sur le marché, les téléphones Nokia se distinguent par leur bon mélange de style et de substance. Ils sont également à un prix raisonnable. Dans mon utilisation, le G20 est apparu comme un téléphone ultra-rapide et réactif qui surpasse certaines des offres les plus chères en termes de sensation et de fonctionnement global. C’est certainement un bel appareil, une sensation agréable et un appareil de style premium dans sa gamme de prix. Si vous recherchez un beau téléphone avec une interface rapide, alors le Nokia G20 est un excellent choix.

CARACTÉRISTIQUES

Affichage : écran HD+ de 6,5 pouces

Processeur : Mediatek G35 8x A53 2,3 GHz

Système d’exploitation : Android 11 | deux ans d’améliorations

Mémoire et stockage : 4 Go de RAM/64 Go de stockage

Appareil photo : caméra quad arrière 48 MP+5 MP+2 MP+2 MP, caméra frontale 8 MP

Batterie : 5050 mAh, autonomie de 3 jours

Prix ​​public estimé : Rs 12 999

