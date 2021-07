Nokia G20 vs Nokia G10 : lequel acheter ?

Mettre à niveau le choix

Le Nokia G20 est livré avec quelques agrafes de téléphone économiques comme une grande batterie de 5 050 mAh, un énorme écran LCD de 6,52 pouces, un port audio de 3,5 mm et un stockage extensible. Ensuite, il y a quelques fonctionnalités supplémentaires comme les mises à jour de plate-forme promises pendant trois ans et une assez bonne configuration à quatre caméras avec une caméra principale de 48MP. Nokia coche toutes les bonnes cases avec le G20.

199 $ sur Amazon

Avantages

Grand écran LCD HD+ de 6,52 pouces Appareil photo principal de 48 MP décent Trois ans de mises à jour Stockage extensible jusqu’à 512 Go Énorme batterie de 5 050 mAh Prise casque 3,5 mm

Les inconvénients

L’ancien Wi-Fi ne prend pas en charge la bande passante 5Ghz Pas de charge rapide Légèrement plus cher

Le Nokia G10 est un téléphone d’entrée de gamme qui s’efforce d’offrir de la valeur. Bien qu’il dispose d’un grand écran LCD HD + de 6,52 pouces, d’une généreuse batterie de 5 050 mAh, d’une prise casque et d’un emplacement microSD, il est en deçà de la marque dans certains aspects clés. Les spécifications de la mémoire interne pourraient être meilleures et la configuration de la triple caméra avec l’objectif principal de 13 MP est tout simplement correcte.

150 $ sur Amazon

Avantages

Grand écran LCD HD+ de 6,52 pouces Trois ans de mises à jour Stockage extensible jusqu’à 512 Go Énorme batterie de 5 050 mAh Prise casque 3,5 mm Très bon marché

Les inconvénients

Ne prend pas en charge la bande passante 5 Ghz Seulement 3 Go de RAM Seulement 32 Go de stockage interne Pas de charge rapide

Nokia a maîtrisé l’art de créer des téléphones durables bien avant qu’ils ne deviennent intelligents. Dans une nouvelle ère dominée par les appareils haut de gamme tels que Samsung, OnePlus et Google, le fabricant de téléphones finlandais continue de proposer des combinés abordables destinés à vous durer très longtemps. Les Nokia G20 et G10 ont été annoncés en avril 2021 pour rafraîchir la série G de téléphones économiques. Bien qu’ils se ressemblent pratiquement, leur intérieur est une autre histoire. Le Nokia G20 a des spécifications visiblement meilleures, mais est-ce le meilleur téléphone Nokia ? Découvrons-le.

Nokia G20 vs Nokia G10 : Similitudes et différences

Source : Nokia

Physiquement parlant, le Nokia G20 et le Nokia G10 sont presque identiques. Ils ont tous les deux exactement les mêmes dimensions, poids et spécifications d’écran. Le module caméra est également le même, à l’exception du nombre de caméras logées à l’intérieur. Cela signifie que vous pouvez utiliser des étuis de téléphone et des protecteurs d’écran pour les deux téléphones Nokia de manière interchangeable.

La plupart des autres spécifications matérielles correspondent également. Le port USB Type-C, le capteur d’empreintes digitales latéral et la caméra frontale 8MP sont tous les mêmes. Chaque membre du duo prend en charge le stockage extensible via microSD jusqu’à 512 Go et dispose d’une gigantesque batterie de 5 050 mAh.

Il y a tellement de similitudes mais aussi beaucoup de différences. Regardons la fiche technique ci-dessous pour les identifier.

Nokia G20 Nokia G10 Écran LCD HD+ 6,52 pouces

Écran LCD HD+ 1600 x 720 (20:9) de 6,52 pouces

1600×720 (20:9) Chipset Mediatek G35 Mediatek G25 Système d’exploitation Android 11 Android 11 RAM 4 Go 3 Go Stockage interne 128 Go 32 Go Emplacement microSD Oui (Jusqu’à 512 Go) Oui (Jusqu’à 512 Go) Caméra arrière 1 48MP 13MP Caméra arrière 2 5MP grand angle Profondeur 2MP Caméra arrière 3 Macro 2MP Macro 2MP Caméra arrière 4 Profondeur 2MP ❌ Caméra frontale 8MP Batterie 8MP 5 050mAh

5 050 mAh non amovible

Chargement non amovible USB-C 2.0

10W (5V/2A) USB-C 2.0

Prise casque audio 10 W (5 V/2 A) 3,5 mm

Prise casque 3,5 mm pour haut-parleur

Connectivité des haut-parleurs LTE

Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0 LTE

Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0 empreinte digitale côté sécurité

Déverrouillage par reconnaissance faciale

Face unlock Poids 0,43 livre 0,43 livre Dimensions 6,49 x 2,99 x 0,36 pouces 6,49 x 2,99 x 0,36 pouces Couleurs Glacier, Polar Night Polar Night, Dusk

Nokia G20 contre Nokia G10 : bataille en tête-à-tête

Source : Nokia

Lorsque vous opposez le Nokia G20 et le Nokia G10, l’une des premières choses que vous remarquerez en premier est le chipset. Le G20 arbore un Mediatek G35 tandis que le G10 vante un Mediatek G25 de qualité inférieure. Les deux appareils Nokia exécutent Android 11 prêt à l’emploi et devraient recevoir des mises à jour de sécurité pendant encore trois ans. En tenant compte des 4 Go de RAM du Nokia G20 et des 3 Go de RAM moindres du Nokia G10, nous pouvons conclure que le G20 est le plus performant.

Compte tenu des 4 Go de RAM, le Nokia G20 est le plus performant.

D’un autre côté, les appareils photo du Nokia G20 et du G10 sont radicalement différents. Le Nokia G20, un peu plus coûteux, est doté d’une configuration à quatre caméras à l’arrière, composée d’une caméra principale de 48 MP, d’un objectif grand angle de 5 MP et de capteurs macro et de profondeur de 2 MP. Pendant ce temps, le Nokia G10 arbore un trio atténué de caméras composé d’un tireur principal de 13 MP et de capteurs macro et de profondeur de 2 MP. Indiscutablement, le Nokia G20 est livré avec de meilleurs appareils photo et capture donc de meilleures images.

Si vous revenez à la fiche technique du duo, vous pouvez voir qu’ils équipent les mêmes modules Wi-Fi et Bluetooth obsolètes. Ce n’est pas bon pour les deux téléphones Nokia car le module Wi-Fi 802.11 b/g/n ne prend pas en charge les bandes passantes de 5 GHz. Cela signifie que si vous essayez de vous connecter à des vitesses Internet haut débit plus rapides, vos Nokia G10 et G20 ne pourront pas le faire. Par conséquent, vous serez obligé d’utiliser des vitesses Internet plus lentes.

Les Nokia G20 et G10 ne peuvent pas se connecter à des vitesses Internet haut débit plus rapides.

Bluetooth 5.0 n’est pas trop mal car il a la même portée et le même débit de données que Bluetooth 5.2. Cela signifie que votre Nokia G20 ou G10 peut se connecter aux derniers appareils Bluetooth tels que les écouteurs sans fil et vous obtiendrez la même portée et une lecture audio tout aussi cohérente que les téléphones avec le nouveau Bluetooth 5.2. Cependant, les deux nouveaux téléphones Nokia de la série G ne pourront pas transmettre la sortie audio à plusieurs appareils en même temps, ce que seuls les téléphones Bluetooth 5.2 sont capables de faire.

En ce qui concerne la charge rapide, aucun des deux téléphones ne la prend en charge. Vous obtenez une vitesse de charge de 10 W sur le G20 ainsi que sur le G10. C’est plutôt décevant, mais encore une fois, l’énorme batterie de 5 050 mAh des deux smartphones Nokia dure des jours, vous devrez donc subir le processus de charge extrêmement lent quelques fois par semaine.

Vous pouvez obtenir chaque téléphone en deux options de couleur. Il existe une teinte bleu foncé appelée Polar Night qui est disponible pour les Nokia G10 et G20. Alternativement, le G20 peut être acheté dans une couleur blanc pur appelée Glacier et le G10 dans une teinte violet clair appelée Dusk.

Nokia G20 vs Nokia G10 : lequel acheter ?

Source : Nokia

Les téléphones Nokia de la série G sont destinés aux personnes qui veulent des téléphones décents et bon marché, et sur la base de cette stratégie, les Nokia G20 et G10 offrent cela à la pelle. Ils sont également tous les deux presque identiques. Prendre une décision se résume à quelques facteurs de différenciation. Côté prix, le G20 est 50 $ plus cher. Ce n’est pas une si grande différence et la plupart des gens ne verront pas d’inconvénient à le payer lorsqu’on leur offrira une bonne valeur en échange. C’est exactement ce que fait le Nokia G20, il offre des spécifications un peu meilleures pour lesquelles vous n’aurez aucun problème à payer. Le Nokia G20 arbore un meilleur chipset Mediatek G35 par rapport au Mediatek G25 du G10. Vous obtenez également des appareils photo bien supérieurs et le G20 dispose de 1 Go de RAM de plus que le Nokia G10.

Le Nokia G10 n’offre que les bases absolues, avec le prix le plus bas possible. Il s’adresse aux personnes qui n’utilisent pas souvent leur téléphone, comme les parents âgés ou les personnes âgées. Pendant ce temps, le Nokia G20 est une version épicée du G10 avec un peu plus de tout dans tous les domaines. Il convient aux personnes à court d’argent mais qui souhaitent également un smartphone capable de fonctionner modérément bien, de prendre des photos décentes et de rester en vie plusieurs jours avec une seule charge.

Performance? Vérifier. Appareils photo? Vérifier. La batterie? Vérifier. Mesdames et messieurs, nous avons clairement un gagnant entre les mains ! Le Nokia G20 bat de peu le G10 et vous devriez certainement l’acheter.

