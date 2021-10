Nokia G300 : le téléphone 5G à 199 $ pour les clients Tracfone et Straight Talk

Pourquoi les clients mobiles postpayés devraient-ils profiter de la 5G ? HMD Global, le fabricant des nouveaux téléphones Nokia, annonce son téléphone 5G le plus abordable à ce jour pour les clients prépayés de Tracfone et Straight Talk Wireless, le Nokia G300.

Comme le REVVL V Plus 5G à 199 $ de T-Mobile, le Nokia G300 n’essaie pas de vous impressionner avec des spécifications de niveau phare, mais offre les fonctionnalités essentielles dont vous vous souciez à un prix abordable.

L’une des fonctionnalités les plus utiles du G300 est son lecteur d’empreintes digitales. Il est intégré au bouton d’alimentation afin que vous puissiez déverrouiller discrètement votre téléphone tout en appuyant sur le même bouton pour le réveiller. Bien sûr, vous pouvez également utiliser votre visage pour déverrouiller l’appareil.

Il dispose d’une batterie assez grande de 4 470 mAh, qui, selon Nokia, durera environ deux jours avant d’avoir besoin d’être rechargée. Il mélange également de vieilles technologies avec la nouvelle : une prise audio 3,5 mm pour vos écouteurs filaires, une antenne radio, NFC, et il exécute Android 11 prêt à l’emploi.

La caméra arrière de 16 mégapixels du G300 a une ouverture relativement grande (f/1.8) qui, associée à son capteur de profondeur de 2 mégapixels et à sa caméra ultra-large de 5 mégapixels (f/2.2), sonne déjà comme une avancée par rapport au REVVL V Plus La caméra 5G. Étonnamment, ce téléphone peut enregistrer des vidéos 1080p à 60 images par seconde, en utilisant la stabilisation d’image électronique (EIS) pour aider à réduire les tremblements naturels de votre main.

Cette variante Nokia G300 en Charcoal, avec 64 Go de stockage et 4 Go de RAM sera disponible à la vente le 19 octobre 2021.HMD Global

Bien sûr, le prix bas du G300 a un prix. Il dispose d’un écran LCD HD+ de 6,52 pouces qui est d’une résolution assez faible pour sa taille (720 x 1600 pixels, format 20:9). Comme le OnePlus Nord N200 5G au prix similaire, il n’est livré qu’avec 64 Go de stockage interne, ce qui signifie que vous devrez investir dans une carte microSD pour étendre la capacité de stockage de ce téléphone. Le G300 est également alimenté par le même processeur Qualcomm Snapdragon 480 compatible 5G que le N200 et est pris en charge par 4 Go de RAM.

Alors que le Nokia G300 est compatible 5G, cette variante n’est capable que de vitesses inférieures à 6 Hz, ce qui signifie qu’il n’est compatible qu’avec le réseau 5G de T-Mobile, et non avec les technologies 5G d’AT&T ou de Verizon. Normalement, lorsque vous apportez votre propre appareil à ces deux opérateurs de réseaux virtuels mobiles (MVNO), vous pouvez choisir l’opérateur à utiliser car ils fonctionnent avec tous les opérateurs, mais pas dans ce cas.

Vous pouvez commander le Nokia G300 à 199 $ auprès de Tracfone et Straight Talk Wireless le même jour où les nouveaux Pixel 6 seront annoncés. Cette configuration – en charbon de bois avec 64 Go de stockage et 4 Go de RAM – sera disponible à l’achat directement auprès des deux sociétés le 19 octobre 2021.