Nokia lance T20, sa première tablette Android en Inde : vérifiez les prix et la disponibilité

HMD Global a lancé aujourd’hui le Nokia T20, la première tablette Android de la société, en Inde. « La tablette combine les attributs de signature des téléphones Nokia en termes de conception, de qualité de fabrication, d’autonomie de batterie inégalée et de mises à jour et de mises à niveau de sécurité », a déclaré HMD Global dans un communiqué.

Dotée d’un écran 2K, la tablette est alimentée par une batterie de 8 200 mAh qui peut offrir jusqu’à 15 heures de navigation sur une seule charge.

Le vice-président mondial de HMD, Sanmeet Singh Kochhar, a déclaré : « Nous avons constaté que l’utilisation des tablettes a énormément augmenté au cours de la dernière année. Cette tendance est clairement motivée par l’évolution des cas d’utilisation du travail à distance, de l’apprentissage en ligne, des appels vidéo, de la consommation de contenu sur les plateformes OTT et de l’utilisation des médias sociaux.

« Pour répondre à ces nouvelles exigences des consommateurs, nous sommes ravis de présenter notre première tablette, la Nokia T20, en Inde avant le prochain festival Diwali. »

Le Nokia T20 fonctionne sous Android 11 et dispose d’un écran de 10,4 pouces. La tablette est alimentée par un processeur SoC Unisoc T610 octa-core et jusqu’à 4 Go de RAM. La table sera disponible en deux variantes de stockage : 32 Go et 64 Go. Il est également possible d’augmenter le stockage à 512 Go via l’emplacement pour carte microSD dédié.

HMD Global fournira jusqu’à trois ans de mises à jour de sécurité et deux ans de mises à niveau du système d’exploitation.

La tablette promet une photographie améliorée en basse lumière, grâce au flash LED associé à un capteur d’appareil photo de 8 mégapixels à l’arrière. Pour les selfies, il dispose d’un capteur photo de 5 mégapixels à l’avant. La tablette contient également la lecture OZO et des haut-parleurs stéréo, tandis que les deux microphones sont idéaux pour la suppression du bruit.

Le Nokia T20 sera en vente via Nokia.com et les magasins hors ligne aujourd’hui et sur Flipkart à partir de mardi. La tablette est au prix de Rs 15 499 pour 3 Go de RAM + option de stockage de 32 Go, variante WiFi uniquement. Le modèle WiFi uniquement 4 Go + 32 Go est au prix de Rs 16 499, tandis que la variante Nokia T20 4G est répertoriée à Rs 18 499.

HMD Global offrira également un accès Spotify préchargé avec la tablette.

