Nokia Lite Earbuds, les nouveaux écouteurs abordables de Nokia avec une autonomie impressionnante | La technologie

Si ce que vous demandez aux écouteurs intra-auriculaires sans fil, c’est qu’ils occupent peu de place et que vous n’avez pas à attendre tout le temps pour les recharger, les nouveaux écouteurs Nokia Lite peuvent vous intéresser.

Si Nokia est devenu célèbre pour quelque chose dans ses années dorées, c’est grâce à des mobiles bon marché qui avaient des semaines d’autonomie. Quelque chose de cette philosophie est dans leur nouveaux écouteurs Nokia Lite Earbuds, présenté aujourd’hui avec un grand nombre de nouveaux mobiles.

Nokia a déjà quelques casques sur le marché, mais les nouveaux Écouteurs Nokia Lite ils veulent se positionner près de les gammes les plus vendues des entreprises chinoises, qui ne disposent pas de la technologie la plus avancée, comme la suppression du bruit, mais ils ont un bon design, une grande autonomie, et ils sont également abordables.

Et que vous offrent les nouveaux écouteurs Nokia Lite?

Nokia s’est démarqué dans la présentation son design ergonomique, qui ne gonflent pas dans l’oreille et sont confortables à porter, ainsi que la taille compacte du boîtier et l’autonomie.

Ils utilisent Pilotes 6 mm allant de 20 Hz à 20 KHz, pas de suppression du bruit, comme nous l’avons mentionné. Ils se connectent au mobile via Bluetooth 5.0.

Ces écouteurs sans fil ont une suppression du bruit pour les appels, une très longue durée de vie de la batterie et un son très équilibré.

Chaque écouteur, qui peut être utilisé séparément ou lié en mode stéréo, a une batterie de 40 mAh, ce qui garantit une autonomie d’environ 6 heures. En outre le boîtier a une batterie de 400 mAh avec la possibilité de réaliser 5 recharges supplémentaires, donc nous avons une autonomie totale d’un spectaculaire 36 heures, bien supérieur à la moyenne. Bien que comme toujours, il est nécessaire de vérifier l’autonomie avec une utilisation réelle.

L’étui a une taille très compacte, il vous permet donc de le transporter dans la poche de votre pantalon sans trop se bomber et sans générer de questions malveillantes …

Pour le moment, Nokia n’a pas offert plus d’informations, car les liens vers le produit sur son site officiel ne fonctionnent toujours pas.

Nous savons que oui, des données aussi importantes que cela lLes nouveaux écouteurs Nokia Lite Buds seront mis en vente à la mi-avril au prix de seulement 39 euros. Ils seront disponibles en deux couleurs: Polar Ocean et Carbon.

Comme nous l’avons commenté, Nokia a également présenté aujourd’hui plusieurs mobiles dans les gammes d’entrée et moyenne, avec des fonctionnalités intéressantes à des prix abordables. Jetez un œil aux nouveaux Nokia C10, C20, G10 et G20, ainsi qu’aux Nokia X10 et X20 avec appareils photo 5G et Zeiss.