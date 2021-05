Nokia ne sait pas que nous sommes 2021 et apporte un téléphone à clapet “ intelligent ” à Verizon pour 80 $

Les téléphones Android de Nokia ne sont peut-être pas les meilleurs téléphones Android du marché, mais le HMD Global s’est efforcé de faire revivre l’ancien facteur de forme. Il relance le Nokia 2720 Flip 4G avec Verizon d’ici la fin du mois. Comme pour tous les téléphones Nokia et Verizon, le nom sera légèrement modifié. Ce sera le Nokia 2720 V Flip 4G.

Le Nokia 2720 est un téléphone assez ancien à ce stade; il a été initialement annoncé aux côtés du Nokia 7.2 en 2019, mais l’un des avantages des téléphones à clapet est une certaine intemporalité. Vous n’achetez pas cela pour suivre M. et Mme Jones, vous faites un choix délibéré d’être rétro et sobre, ou vous aspirez simplement à des temps plus simples. Quelle que soit la raison, un marché existe toujours pour ces types de téléphones.

C’est aussi probablement pourquoi Verizon se sent à l’aise de sortir ce téléphone en 2021. Bien sûr, il est vieux, il est très T9 et pas très Gboard, et vous pouvez dire adieu à TikTok et au Clubhouse, mais ce n’est pas ce que vous voulez. Vous avez toujours WhatsApp, YouTube, Google Maps, Google Assistant et Snake. Pour des appels vocaux clairs ou une utilisation comme point d’accès, la 4G est disponible. Le tout est alimenté par KaiOS, dans lequel Google est fortement investi dans l’expansion sur les marchés en développement.

Si vous êtes intéressé par celui-ci, il débarquera sur Verizon le 20 mai pour 80 $. Si vous ne parvenez pas à contenir votre enthousiasme, vous pouvez choisir les modèles non Verizon ailleurs.

