Nokia passe aux produits pour la maison intelligente, tout comme ses nouveaux commutateurs compatibles Alexa | La technologie

Les nouveautés de Nokia sont des interrupteurs intelligents aux designs variés pour pouvoir contrôler l’intensité des ampoules avec précision. De plus, ils sont compatibles avec Alexa ou l’Assistant Google.

La diversification est quelque chose que de nombreuses entreprises font et Nokia n’allait pas être moins. Ces dernières années, nous avons vu des compagnies de téléphone se plonger dans des catégories très différentes. Huawei en est un exemple et possède un catalogue de produits qui va des téléphones portables aux écouteurs, en passant par les systèmes WiFi Mesh.

Samsung est une autre entreprise qui a une énorme diversification et une très longue gamme d’équipements. Il est vrai que Samsung et Huawei sont des entreprises qui sont dans le secteur de la technologie depuis des années, mais même des nouveaux arrivants comme Realme ont osé quitter leur zone de confort et tenter leur chance avec des équipements tels que des robots de nettoyage.

Il semble que maintenant ce soit au tour de Nokia et la nouvelle est assez surprenante, car on aurait pu s’y attendre s’ils lançaient des systèmes d’amplification du signal WiFi ou même quelque chose lié aux télécommunications. Mais au lieu de cela, la nouveauté de cette société est constituée de commutateurs intelligents compatibles avec les assistants vocaux. comme Alexa ou Google.

Bien sûr, il y a une petite astuce concernant ces produits et c’est qu’ils ont été développés par Smartlabs. Cette entreprise IoT est plus que connue dans le secteur des gadgets intelligents et de la domotique, mais il semble que Nokia ait voulu apposer son nom sur ces produits. Il y a trois commutateurs connectés.

Les modèles sont différents et présentent des designs modernesLe premier est le clavier Nokia Smart Lighting avec un design à quatre zones tactiles. Le second est le Nokia Smart Lighting Dial avec lequel vous pouvez contrôler l’intensité de la lumière grâce à son mécanisme de cadran, le troisième est le plus traditionnel en apparence qui est le Nokia Smart Lighting Paddle.

Les prix pour le marché européen ne sont pas encore connus, mais pour les Etats-Unis les switchs commenceraient à 39 dollars et atteindraient 59 dollars dans le cas du Keypad. Nous devrons attendre de connaître les détails s’ils arrivent en Espagne et si leur prix varie en raison de la conversion des devises.