Nokia pourrait sortir un smartphone phare 5G tant attendu plus tard cette année

Un responsable de Nokia a déclaré qu’un smartphone phare 5G serait lancé d’ici le 11 novembre. Il n’a pas précisé ce que l’appareil impliquerait. Les rumeurs suggèrent qu’il pourrait s’agir d’une suite de 9 PureView, ou même exécuter Harmony OS.

Dire que la marque Nokia de HMD Global est en retard pour un nouveau téléphone phare serait un euphémisme – il n’y a pas eu d’appareil haut de gamme depuis l’arrivée du 9 PureView en 2019. Heureusement, un appareil haut de gamme approprié pourrait être juste au coin de la rue . GizChina rapporte qu’un chef de produit Nokia pour la Chine, Zhang Yucheng, a promis aux abonnés de Weibo qu’un smartphone 5G phare serait commercialisé d’ici le 11 novembre.

Le responsable n’a pas dit ce que ce téléphone Nokia inclurait en dehors du sans fil 5G. Cependant, des rumeurs suggèrent que la société a eu du mal à développer une véritable suite au 9 PureView. Il a été déçu par la mauvaise qualité de l’appareil photo et d’autres défauts, selon les affirmations. ITHome a suggéré que les prochains téléphones de la série X60 pourraient inclure du matériel de caméra haut de gamme, des écrans AMOLED incurvés et de grosses batteries.

Le produit phare du Nokia 5G pourrait impliquer un remaniement logiciel majeur. a suggéré qu’un téléphone haut de gamme de la série X60 pourrait être livré avec le système d’exploitation Harmony de Huawei (au moins en Chine) plutôt qu’une version Android typique. Cela ne serait pas surprenant étant donné le manque de services officiels de Google en Chine, bien que nous ne nous attendions pas à ce que Nokia s’en tienne aux logiciels de Huawei dans la plupart des régions du monde.

Ce pourrait être un appareil crucial si et quand il apparaît. Bien que Nokia ait récemment remanié sa ligne téléphonique, la société a largement cédé le marché des téléphones Android haut de gamme à Samsung, Oppo et Xiaomi. Il est peu probable que le produit phare Nokia 5G renverse ces poids lourds, mais il pourrait offrir une concurrence significative et donner à HMD plus de prestige que ses téléphones à bas prix n’en offrent aujourd’hui.