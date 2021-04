Nokia prend d’assaut la gamme d’entrée avec les Nokia G10 et G20 avec une excellente batterie et avec les C10 et C20 avec Android 11 Go | La technologie

Tous les détails et fonctionnalités des Nokia G10 et G20, les nouveaux mobiles de la société avec une grande capacité de batterie et la promesse de deux mises à jour Android majeures. Et nous avons également connu la gamme d’entrée de gamme de Nokia, les C10 et C20 avec Android 11 Go.

Nokia – HMD Global, plutôt – présenté aujourd’hui vos nouveaux mobiles pour le premier semestre 2021, certains terminaux qui souhaitent répondre aux besoins des utilisateurs des gammes entrée et milieu de gamme.

On a déjà vu les caractéristiques des X10 et X20, le haut de gamme de la société qui arrivent avec des caméras signées Zeiss, un design très élégant et, en plus, Engagement de Nokia à mettre à niveau le système pendant trois ans.

Cependant, dans les gammes plus modestes, ils lanceront également de nouveaux appareils, commençant par G10 et Nokia G20.

Nokia G20Nokia G10Display Panneau IPS 6,5 « | Résolution HD + Panneau IPS 6,5 » | Résolution HD + ProcesseurMediatek Helio G35Mediatek Helio G25Mémoire RAM4 GB3 / 4 GBStorage64 / 128 GB32 / 64 GBCaméras principalesMain 48 Mpx | Grand angle 5MP | Macro et profondeur de 2 Mpx chacunMain 13 Mpx | Macro et profondeur de 2 Mpx chacunAppareil photo frontal8 Mpx8 MpxBatterie5 050 mAh5 050 mAhSystème d’exploitationAndroid 11Android 11Dimensions et poids164,9 x 76 x 9,2 mm | 197 grammes 164,9 x 76 x 9,2 mm | 194 grammes Prix 179 euros 149 euros

Ce sont des mobiles très, très similaires qui partagent le même écran HD + de 1 600 x 720 pixels sur une dalle IPS de 6,5 pouces. Ils ont une conception très soignée qui maintient ce module de caméra arrière circulaire avec des finitions reconfigurées sur les côtés pour améliorer la prise en main.

À l’intérieur, nous avons des processeurs Mediatek, le Helio G35 pour le Nokia G20 et le G25 pour le G10, accompagné de 4 Go dans le modèle le plus enthousiaste et de 3/4 Go dans le G10. De plus, les deux ont une grande capacité de batterie, 5050 mAh, qui est la grande revendication de ce terminal.

Dans la section logiciel, Ils ont Android 11 avec deux ans de mises à jour seniors assurés et accompagnement de sécurité pendant trois ans.

Les caméras, sur ces modèles, ne sont pas signées Zeiss et nous avons 48 Mpx comme principal dans le G20, un grand angle de 5 Mpx et deux autres capteurs de 2 mégapixels pour la macro et la profondeur.

Le G10 passe de 48 Mpx à 13 Mpx et supprime le grand angle. A l’avant, dans une encoche de type goutte, on retrouve un appareil photo 8 Mpx sur les deux modèles.

Lancement et prix des Nokia G10 et G20

Nokia a assez segmenté le lancement de ses nouveaux appareils et ces G seront les premiers à arriver. Le G10 partira de 179 euros et sera disponible fin avril. Le G10 arrivera à ces mêmes dates à partir de 149 euros.

Nokias C10 et C20 avec Android 11 Go pour la gamme la plus d’entrée de gamme

D’un autre côté, nous avons l’option la plus modeste. Nous n’avons pas parlé de nouveaux mobiles avec les systèmes Android Go, la version plus légère et plus courte d’Android qui se concentre sur les mobiles de très faible puissance, mais pour les utilisateurs qui souhaitent des applications de communication de tous les jours et, finalement, un téléphone pour … parler au téléphone.

Le C10 et le C20 sont pratiquement identiques et partagent un écran de 6,52 pouces avec une résolution HD +., Des caméras 5 mégapixels à l’avant et à l’arrière et des batteries de seulement 3 000 mAh qui, selon Nokia, nous donneront une journée complète d’autonomie.

C’est grâce à la faible consommation de l’écran et, surtout, du processeur.

Nokia C20Nokia C10Display 6,52 « panneau | Résolution HD + de 1 600 x 720 pixels 6,52 » panneau | Résolution HD + de 1600 x 720 pixels ProcesseurUnisoc SC9863aUnisoc SC7331eMémoire RAM2 Go1 / 2 Go Stockage32 Go extensible via microSD16 / 32 GoCaméras principales5 Mpx f / 2,25 Mpx f / 2,2 Caméra frontale5 Mpx 5 Mpx Batterie3000 mAh3000 mAh Système d’exploitation Android 11 GoD16 en fonctionnement système Android 11 poids Android 11 9 9 x 77,9 x 8,8 mm | 191 grammes 169,9 x 77,9 x 8,8 mm | 191 grammes Prix109 euros75 euros

Et c’est là que les deux téléphones diffèrent, puisque le processeur Unisoc du C20 a une fréquence de 1,6 GHz tandis que l’Unisoc du C10 passe à 1,3 GHz. Ils diffèrent également par la capacité de la RAM et le stockage, extensible dans les deux cas jusqu’à 256 Go via microSD.

Le prix du C10 débutera à 75 euros tandis que le C20 peut être acheté à partir de 109 euros et arrivera, l’un et l’autre, en juin de cette année.