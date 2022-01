Nokia présente ses modestes smartphones avec Android 12 : 4 modèles des lignes C et G au CES 2022 | La technologie

Le CES n’est pas seulement un salon des innovations technologiques, il fait aussi une place aux appareils pensés pour les utilisateurs en quête de simplicité et de performances optimales.

Dans le cadre du CES de 2022, une multitude d’appareils ont été présentés, bien qu’il ne s’agisse pas d’un salon pour les téléphones portables, il y a eu une certaine présence des fabricants. Le plus populaire a été le lancement par Samsung de l’un de ses terminaux qui a suscité le plus d’attentes chez les utilisateurs.

Et, est-ce que le Samsung Galaxy S21 FE pourrait être le téléphone de Schrödinger en raison de son statut paradoxal d’annulation et de traitement au cours des mois précédents. Les Sud-Coréens n’ont pas été les seuls à lancer des appareils sur le marché, tout comme HMD avec les nouveaux modèles de terminaux Nokia.

Ce qui a été vu, c’est que Nokia a quatre nouveaux appareils, deux d’entre eux de la ligne C et les deux autres de la ligne G. Les premiers sont les Nokia C100 et C200, les deux terminaux arrivent avec le MediaTek Helio A22 comme processeur, Batterie de 4 000 mAh et une seule caméra à l’arrière de l’appareil.

Ce sont des smartphones Android d’entrée de gamme et leur prix le montre clairement. Le Nokia C100 aurait un prix d’échange inférieur à cent euros tandis que le Nokia C200 augmenterait son prix à 110 euros à l’échange. Les terminaux suivants sont le Nokia G100 et le Nokia G400 qui font le saut vers les processeurs Qualcomm.

Dans le Nokia G100 on trouve le Snapdragon 615 et dans le Nokia le Snapdragon 480 5G. Le stockage et la RAM sont les mêmes pour les deux appareils, 128 Go et 6 Go. Au niveau des performances, la connectivité 5G du Nokia G400 et un écran de 6,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz se démarquent.

De plus, il aurait trois caméras arrière : capteur principal de 48 mégapixels, capteur secondaire ultra grand-angle de 5 mégapixels et macro tertiaire de 2 mégapixels. Le Nokia G100 monterait une dalle de 6,5 pouces et serait alimenté par une batterie de 5 000 mAh.

Comme ce sont des terminaux avec des prestations plus élevées, les prix augmenteraient par rapport à leurs frères moins chers. Le Nokia G100 au changement aurait une étiquette de 130 euros, tandis que le Nokia G400 augmenterait son prix à 230 euros au changement.