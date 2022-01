Nokia Streaming Box 8000, analyse et avis | La technologie

Il fut un temps où les téléviseurs étaient connus sous le nom de « boîte idiote », où la communication n’était qu’à sens unique et où l’utilisateur n’avait pas trop d’options pour consommer du contenu de divertissement.

Dans ce contexte, les TV Box basées sur Android sont devenues populaires, des appareils qui ont ouvert tout l’univers des applications, des jeux et des plateformes de streaming pour ces téléviseurs avec quelques années derrière eux qui ils n’ont pas accès à des applications comme Netflix, Prime video ou quelque chose d’aussi simple que YouTube.

Nokia Streaming Box 8000 est basé sur Android 10 et offre une seconde vie à des téléviseurs que beaucoup jugeraient obsolètes, mais que pour les 79,90 euros que coûte cet appareil peut récupérer les fonctions Android TV des derniers modèles sur le marché. Nous analysons la Nokia Streaming Box 8000 et vous donnons notre avis.

Nokia Streaming Box 8000Dimensions et poids112 x 112 x 24 mm | 170 grammesProcesseur Amlogic S905X3 Quad-Core Cortex-A55 | ARM Mali-G31 MP2 GPU Mémoire et stockage2 Go LPDDR3 | 8 Go eMMC Système d’exploitation Android TV (Android 10) Contrôle vocal et multimédia Assistant Google | Connexions .HDMI intégrées au Chromecast | USB A 3.0 | audio optique | Prise 3,5 mm | USB-C | LAN Ethernet | WiFi 5 (802.11 a / n / ac) double bande | Bluetooth 4.2 Prix 79,90 euros

Résumé de l’analyse de la Nokia Streaming Box 8000 par sections :

Format compact et discret avec une télécommande rétroéclairée

Nokia ne vit peut-être pas les jours de monopole et de gloire de la fin des années 90 et du début des années 2000, mais les Finlandais maintiennent leur présence dans les principaux domaines technologiques.

Beaucoup ne le savent peut-être pas, mais Nokia fabrique des téléviseurs et autres appareils multimédias depuis les années 1980, et ils maintiennent toujours une partie de cette production avec un catalogue très actif (d’abord par ITT-Nokia et maintenant seul).

PuisOkia Streming Box 8000 est une TV Box basée sur Android qui reste dans cette ligne de produits multimédias orientés vers le divertissement qui vient à récupérer les fonctions Smart TV sur les téléviseurs devenus obsolètes.

C’est une petite boîte avec quelques dimensions de 112 x 112 x 24 mm et juste 170 grammes poids qui se connecte au téléviseur à l’aide d’un câble HDMI. Il a une finition noire brillante et des lignes minimalistes typiquement scandinaves qui le font passer inaperçu à côté de n’importe quel téléviseur.

En bas, on retrouve un cercle en caoutchouc qui soulève légèrement l’appareil, l’empêchant d’abîmer le meuble tout en l’empêchant de glisser et de tomber au sol.

Le seul élément qui attire l’attention est la LED frontale qui indique l’état de l’appareil de manière discrète et sans déranger en fonctionnement.

L’absence d’un système de refroidissement actif ou d’autres éléments frappants dans la conception le rendent fonctionnel extrêmement discret et silencieux cela n’interfère pas avec l’expérience de visionnage.

Tous les connecteurs disponibles sont concentrés à l’arrière. Ici, nous trouvons un Port HDMI 2.0, sortie audio optique, prise jack 3,5 mm pour casque et audio et un port USB C qui nous a permis de charger d’autres appareils, mais pas de transmettre de données. Sur l’un des côtés, il y a un USB A 3.0 auquel connecter des disques externes pour lire du contenu.

La connectivité est complétée en incorporant un port LAN Ethernet limité à la norme 10/100, mais cela dépend de la connectivité WiFi 5 (802.11 a/n/ac) double bande et le soutien de Bluetooth 4.2.

Aunque estas prestaciones son más que suficientes para obtener una buena experiencia de uso diario, nos parece que, en 2022, la conectividad LAN Gigabit, el soporte para redes WiFi 6 y contar con un estándar Bluetooth 5.0 deberían ser características base para cualquier dispositivo para el foyer.

le Nokia Streaming Box 8000 comprend sa propre télécommande synchronisée par Bluetooth Il a tout ce dont vous avez besoin pour offrir une bonne expérience utilisateur, affichant un design en forme de barre similaire à celui de nombreux téléviseurs.

Dans le tiers supérieur se trouvent les touches numériques, suivies des commandes de lecture, de canal et de volume. La partie centrale est complétée par une croix de navigation qui facilite la tâche lors des déplacements dans les menus et les interface google tv, y compris un bouton de raccourci qui appelle le Assistante Google et vous permet d’envoyer des commandes vocales tout en maintenant enfoncé.

En bas, se détachent les quatre boutons d’accès direct aux plateformes de contenu Netflix, Prime Video YouTube et Google Play.

Le toucher des boutons est un peu plastique, mais il le compense par un système de rétro-éclairage qui lui permet d’être utilisé dans l’obscurité totale. Bon point pour Nokia pour penser aux utilisateurs.

Android 10 sans limitations, mais éclipsé par une mémoire un peu lente

Nokia Streaming Box 8000 utilise Android 10 comme un système d’exploitation pariant sur sa dernière version d’une interface unifiée qui montre le contenu le plus remarquable de chaque plate-forme sur un seul écran divisé en trois onglets.

Cette interface rend l’accès au contenu des applications installées beaucoup plus direct, ce à quoi contribue également l’assistant vocal de Google.

Ont accès à Google Play C’est également un avantage par rapport au nombre énorme d’applications auxquelles on a accès, offrant un support étendu pour les principales plates-formes de divertissement d’aujourd’hui.

En fait, nous n’avons manqué aucune application. Netflix, Disney+ et Prime Video sont déjà installés en standard, mais nous avons pu en ajouter d’autres comme Apple TV, HBO Max ou celles de plateformes TV telles que Movistar + ou PlutoTV.

La Streaming Box 8000 est compatible avec les contenus 4K et HDR10+ qui joue trop de numéros sur Netflix, Disney+ ou Prime Video grâce au traitement fourni par le Puce Amlogic S905X3 quad-core piloté par un GPU Mali-G31 MP2 avec lequel vous vous déplacez facilement dans les menus de l’interface.

Cependant, nous avons remarqué qu’il est un peu paresseux lors de l’installation d’applications ou prend son temps lors de leur démarrage. Si nous cherchons un coupable, le principal suspect est le 2 Go de mémoire RAM et les 8 Go de stockage interne avec technologie eMMC.

Dans ce cas, Nokia aurait dû opter pour une technologie de mémoire plus agile qui accompagnera les bonnes performances que délivre votre processeur.

Cela permettrait à des jeux comme Asphalt 8 de se déplacer avec un peu plus de fluidité, bien qu’avec cette configuration nous ayons pu y jouer dans une configuration moyenne basse en connectant une manette de jeu via Bluetooth.

Le partage de contenu à partir d’appareils mobiles et de serveurs de streaming n’a pas non plus été un problème puisque la Streaming Box 8000 est compatible avec les codecs vidéo les plus courants et a Prise en charge DLNA pour lire des fichiers réseau partagés.

Il a un USB Type-C, mais cela ne charge le smartphone ou la tablette que pendant l’envoi du contenu en utilisant le Chromecast intégré, pour ne pas accéder directement aux fichiers sur l’appareil, ce que nous aurions trouvé très utile. Cette fonction est réservée uniquement au port USB 3.0 sur le côté.

Le petit Nokia TV Box prend en charge Dolby Atmos, mais un système audio compatible sera nécessaire pour profiter de ces fonctionnalités. Si vous l’avez déjà et qu’elle est de meilleure qualité, la Streming Box 8000 vous permet de faire passer l’audio via HDMI en laissant passer le signal audio surround de Dolby Atmos déjà décodé par un autre appareil.

Appareil intéressant pour convertir de vieux téléviseurs en Smart TV

Après avoir testé pendant quelques mois ce petit Boîtier TV Nokia, nous sommes arrivés à une conclusion claire : si vous possédez un téléviseur sans plateforme Smart TV ou dont le logiciel ne reçoit plus de mises à jour, c’est un appareil que vous devez prendre en compte.

Je dois admettre que mon expérience personnelle avec ce type d’appareil se limite à Xiaomi Mi Box S, un modèle qui servira à beaucoup de référence, et à mon avis ce Nokia est déplacez-vous plus facilement et offrez une meilleure expérience Android que le modèle Xiaomi.

Il est vrai que ce n’est pas un appareil parfait. Le processeur et le GPU qui l’accompagnent ont échoué des attentes, mais la faible capacité et le type de mémoire utilisé ont été les aspects à améliorer pour les futures versions.

La fluidité et l’expérience utilisateur générale de la Nokia Streaming Box 8000 sont similaires à ce que nous obtenons lors de l’utilisation de la plate-forme SmartTV sur n’importe quel téléviseur actuel et, en fait, elle est identique à ce que nous obtenons dans les modèles avec Android TV tels que les derniers téléviseurs. de Sony.

Lecteur multimédia 4K avec Android TV et accès à des milliers d’applications sur Google Play, Chromecast et Google Assistant intégré.

Pour les 79,90 euros que cela coûte Nokia Streaming Box 8000 ne le place pas dans la position la plus compétitive, mais il est présenté comme une bonne alternative pour regagner de la connectivité en Téléviseurs secondaires qui risquent de devenir rapidement obsolètes et sans support d’application contenu en streaming.

Avec une connexion très simple et logiciel très propre basé sur Android 10, la proposition de Nokia est positionnée à un endroit pertinent par rapport à des concurrents tels que Xiaomi Mi Box S ou l’Amazon Fire TV quand il s’agit de filmer avec un bon prix.