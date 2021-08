Nokia suspend les travaux de l’Alliance O-RAN

Nokia a suspendu son travail avec l’Alliance O-RAN, craignant que l’implication d’entreprises chinoises sur la liste américaine des non-entités n’expose l’entreprise à des sanctions potentielles.

L’alliance O-RAN affiliée à la GSMA est l’un des plus grands groupes de travail de l’industrie consacré à la technologie Open RAN – une approche indépendante des fournisseurs des technologies de réseau d’accès radio (RAN) telles que les antennes, les mâts et les petites cellules.

Cette approche contraste avec les méthodes traditionnelles d’approvisionnement qui ont vu les opérateurs déployer des sites cellulaires intégrés comprenant la radio, le matériel et les logiciels d’un seul fournisseur. Cette approche rend difficile le mélange et l’appariement des innovations et constitue un obstacle important à l’entrée pour les autres fournisseurs.

Nokia OpenRAN

Bien que Nokia, avec Ericsson et Huawei, ait été l’un des principaux acteurs du marché RAN, il reconnaît que les opérateurs veulent pouvoir mélanger et assortir les innovations à l’ère de la 5G.

La 5G a accru l’appétit pour un modèle plus flexible, les opérateurs réorganisant leurs réseaux avec des cœurs de cloud et des réseaux définis par logiciel (SDN) afin qu’ils puissent être plus agiles en termes d’opérations et de déploiement de nouveaux services.

En effet, Nokia s’est engagé à intégrer des interfaces ouvertes dans sa plate-forme radio AirScale, et Ericsson et lui-même ont rejoint l’Alliance O-RAN, qui compte près de 200 membres.

Ce chiffre comprend trois entreprises chinoises qui ont été visées par des restrictions américaines en raison de problèmes de sécurité nationale et de liens perçus avec l’armée chinoise. Craignant d’éventuelles récriminations de Washington, Nokia a décidé qu’il lui fallait plus de temps pour déterminer les implications juridiques potentielles d’une implication continue.

“L’engagement de Nokia envers O-RAN et l’Alliance O-RAN dont nous avons été le premier fournisseur majeur à rejoindre, reste fort”, a déclaré un porte-parole de Nokia à TechRadar Pro. “À ce stade, nous suspendons simplement l’activité technique avec l’Alliance car certains participants ont été ajoutés à la liste des entités américaines et il est prudent pour nous de laisser à l’Alliance le temps d’analyser et de parvenir à une résolution.”

