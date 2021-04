Nokia veut que vous puissiez utiliser ses nouveaux téléphones abordables pendant des années – .

HMD Global, le propriétaire de la marque Nokia, a lancé jeudi six nouveaux combinés et a également annoncé le tout nouveau projet MVNO de la société. Les nouveaux téléphones Nokia ont un nouveau schéma de dénomination, mais ils restent assez abordables si vous pouvez en mettre la main.

HMD a présenté les nouvelles séries de combinés C, G et X, chacune dotée de deux appareils différents. Il n’y a pas de rival iPhone 12 ou Galaxy S21 dans cette gamme, mais HMD propose une fonctionnalité que d’autres fabricants d’appareils Android pourraient ne pas avoir. Les nouveaux téléphones Nokia devraient durer plus longtemps que les combinés phares classiques, et cela ne couvre pas seulement les mises à jour Android en temps opportun, domaine dans lequel HMD a excellé dans le passé. Certains des nouveaux téléphones de milieu de gamme seront également assortis de garanties prolongées, rejoignant la garantie de mise à jour Android de trois ans.

Chacune des trois nouvelles séries de téléphones Nokia comprend deux modèles. Les prix varient de 75 € à 349 €, car Nokia n’essaie même pas de combler l’écart sur des téléphones comme le OnePlus Nord, le Pixel 5 ou le Galaxy A52.

Design et couleurs du smartphone Nokia C20. Source de l’image: HMD Global

La série C comprend les modèles C10 et C20. Ils disposent d’écrans de 6,5 pouces avec une résolution HD, 1 Go ou 2 Go de RAM et jusqu’à 32 Go de stockage. Les caméras avant et arrière du C20, plus cher, bénéficient d’une prise en charge du flash, qui n’est pas incluse dans le modèle de base. Les téléphones recevront deux ans de mises à jour du système d’exploitation après Android 11 et des correctifs de sécurité trimestriels. On dit également qu’ils résistent à «des tests plus rigoureux de durabilité du matériel que la moyenne de l’industrie». Les téléphones sont au prix de 75 € (90 $) et 89 € (106 $).

Design et couleurs du smartphone Nokia G20. Source de l’image: HMD Global

Les téléphones Nokia G, dotés d’un schéma de dénomination similaire G10 et G20, présentent un ensemble de spécifications plus impressionnant. Le point culminant est la batterie de 5050 mAh qui devrait durer jusqu’à trois jours avec une seule charge. Les prix sont fixés à 139 € (165 $) et 159 € (189 $). Cela vous donnera 3 Go ou 4 Go de RAM et 32 ​​Go ou 64 Go / 128 Go de stockage. Les puces MediaTek alimentent les téléphones de la série G. Les téléphones recevront deux ans de mises à jour Android et trois ans de correctifs de sécurité mensuels.

Design et couleurs du smartphone Nokia X10. Source de l’image: HMD Global

Enfin, il y a la série Nokia X, qui comprend les téléphones X10 et X20. Ces combinés 5G contiennent le processeur Snapdragon 480 de Qualcomm. Les écrans d’affichage perforés sont légèrement plus grands à 6,67 pouces et les systèmes de caméra à l’arrière comportent quatre caméras ainsi qu’un mode de caméra Dual Sight qui permet aux utilisateurs d’utiliser deux objectifs simultanément pour prendre des photos. Les téléphones Nokia X disposent également de mises à niveau de mémoire et de stockage. Le X10 est disponible dans des configurations de 4 Go et 6 Go de RAM avec un stockage allant de 64 Go à 128 Go. Les prix commencent à 309 € (368 $). Le Nokia X20 6 Go / 128 Go coûte 349 € (415 $) et comprend également un modèle avec 8 Go de RAM. La batterie devrait durer deux jours.

Les téléphones Nokia X seront livrés avec un an de garantie supplémentaire pour un total de trois ans, ainsi que trois ans de mises à jour Android et de mises à jour de sécurité mensuelles. Les deux téléphones seront livrés avec un étui 100% compostable gratuit dans la boîte qui peut être recyclé après utilisation. Le chargeur de batterie et les écouteurs ont été retirés de la boîte, HMD invoquant des préoccupations environnementales, comme Apple et Samsung l’ont fait avant eux.

Les téléphones seront lancés entre avril et juin, selon le marché, les pays européens étant prêts à les obtenir en premier. On ne sait toujours pas quand les clients américains pourront obtenir l’un des six nouveaux combinés Nokia. HMD a également annoncé une nouvelle paire d’écouteurs sans fil, les écouteurs Nokia Lite, qui coûtent 39 €.

En ce qui concerne le projet d’opérateur mobile HMD, la société finlandaise a déclaré que le Royaume-Uni serait le premier marché à l’obtenir. Forfaits comprenant des appels et des SMS illimités au Royaume-Uni / UE. 1 Go de données commencera à 6,50 £ (9 $) et atteindra 25 Go de données par mois.

