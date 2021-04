Nokia X10 et X20, Snapdragon 480 avec 5G, appareils photo Zeiss et trois ans d’Android pur | La technologie

C’est ainsi que sont les nouveaux Nokia X10 et X20, les terminaux de l’entreprise qui a dominé le segment de la téléphonie et qui conserve certaines des caractéristiques de la marque telles que la résistance et les caméras Zeiss. Bien sûr, il prend également le train en marche du futur avec la compatibilité 5G.

Nokia vient d’annoncer six nouveaux appareils destinés à des utilisateurs très différents. D’une part on a les C10 et C20 pour une entrée publique ou qui veut un simple mobile au mieux grâce à Android 11 Go. D’un autre côté les G10 et G20 qui se vantent de batterie et, une étape ci-dessus, le Nokia X10 et X20.

Dans une présentation en direct très frappante qui a été plus «lifestyle» qu’un défilé de caractéristiques, HDM Global (les propriétaires de Nokia) a présenté les caractéristiques de chacun des terminaux. Eh bien, plus que les caractéristiques … les points forts de chaque famille.

Cependant, pour l’autre nous sommes là, pour vous parler de chiffres et tout ce que vous devez savoir sur les nouveaux Nokia X10 et Nokia X20, le « haut de gamme » de l’actuel Nokia.

Nokia X20Nokia X10Display Dalle IPS de 6,67 « | Résolution de 2 400 x 1 080 pixels | Luminosité de 450 nits Dalle IPS de 6,67 » | Résolution de 2 400 x 1 080 pixels | Luminosité 450 nitProcesseurSnapdragon 480 5GSnapdragon 480 5GMémoire RAM6 / 8GB4 / 6GBStockage128GB64 / 128GBCaméras principales64MP | Grand angle 5MP | Macro et profondeur de 2 Mpx chacun 48 Mpx | Grand angle 5MP | Macro et profondeur de 2 Mpx chacun Caméra frontale32 Mpx8 MpxBattery4,470 mAh | Sans chargeur | Charge 18 W4 470 mAh | Charge 18 WSSystème d’exploitationAndroid 11Android 11Dimensions et poids168,9 x 79,7 x 9,1 mm | 220 grammes 168,9 x 79,7 x 9,1 mm | 210 grammesPrixÀ partir de 379 eurosÀ partir de 329 euros

À l’extérieur, les deux nouveaux Nokia X10 et X20 sont identiques. Ils ont les mêmes lignes de conception dans lesquelles l’arrière comporte le logo de l’entreprise et un module de caméra arrondi dans la partie centrale supérieure.

Les côtés semblent arrondis pour faciliter la prise en main (à droite, nous avons le lecteur d’empreintes digitales) et, à l’avant, nous avons à nouveau le logo Nokia sur le menton. Le panneau est IPS de 6,67 « et a une résolution FullHD +, ce qui correspond à 2 400 x 1 080 pixels. Nokia affirme avoir une luminosité de 450 nits et, en outre, la caméra frontale est située dans un trou dans la partie centrale.

Petit à petit, de plus en plus de mobiles 5G sont en vente, beaucoup d’entre eux dans la gamme premium, bien qu’il y en ait aussi d’autres qui sont un peu plus abordables que vous pouvez acheter pour 300 à 400 euros.

Cet écran couvre 82% du spectre de couleurs NTSC et les montures sont un peu généreuses. Là où ils diffèrent, c’est que le X20 pèse 10 grammes de plus que le X10, mais dans le reste des caractéristiques de conception, l’écran et le processeur sont identiques.

Si nous entrons à l’intérieur, nous avons trouvé le Snapdragon 480 5G. Il s’agit d’un processeur à huit cœurs dont deux sont des Kryo 460 et les six autres consomment moins.

Le GPU est l’Adreno 619, qui est le même que celui que nous avons trouvé dans le Snapdragon 750G, un SoC deux catégories ci-dessus, nous voulons donc vraiment voir dans quelle mesure le SD 480 5G fonctionne. Et oui, bien sûr, les deux terminaux sont 5G et disposent du Wi-Fi 5 et du Bluetooth 5.0.

La batterie dans les deux bornes est de 4470 mAh avec une charge de 18W tout au plus, mais il y a une controverse ici car, semble-t-il, les chargeurs ne seront pas inclus dans la boîte et devront être achetés séparément … ou en utiliser un que nous avons déjà. Il semble que cela dépendra du territoire, nous attendons donc la confirmation de HMD Global pour l’Espagne.

Quelque chose de très intéressant à propos de Nokia, et l’une de ses forces, est la politique de mise à jour. Ils utilisent la version la plus propre d’Android et, en outre, ils fournissent un support rapide et à long terme à leurs terminaux.

A cette occasion, ils ont confirmé que aura trois ans de mise à jour du système, ce qui n’est pas mal du tout. Entre autres fonctionnalités, nous avons une prise jack 3,5 mm et NFC, qui dans cette gamme ne peuvent pas manquer.

Caméras signées Zeiss

Dans la section photographique, les deux modèles ont des objectifs fabriqués par Zeiss, qui est une garantie en ce qui concerne la qualité et l’étalonnage du verre, mais il existe des différences à la fois à l’avant et à l’arrière.

Le Nokia X20 dispose d’un capteur principal de 64 mégapixels accompagné d’un grand angle de 5 mégapixels, d’un capteur de profondeur de 2 mégapixels et d’une macro, également 2 mégapixels.

Le X10 tombe à 48 mégapixels du capteur principal, mais garde le reste des cibles inchangées. De son côté, la caméra frontale du Nokia X20 dispose de 32 mégapixels pour les 8 mégapixels du Nokia X10.

Lancement et prix des nouveaux Nokia X20 et X10

Le Nokia X20 sera le premier à être disponible. Il sera lancé en mai dans des configurations 6/128 Go et 8/128 Go à un prix qui commencera à partir de 379 euros.

Le Nokia X10 a une configuration étrange, puisqu’il aura deux modèles de 6 Go avec 64 ou 128 Go de stockage, mais aussi un troisième combo de 4 Go de RAM avec 128 Go de stockage, ce que nous ne voyons généralement pas. Le prix débutera à 329 euros et sera mis en vente en juin.