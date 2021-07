Nokia XR20 arrive aux États-Unis avec la durabilité MIL-STD 810H

Tristan Rayner / Autorité Android

Aujourd’hui, HMD Global a annoncé qu’il apporterait le Nokia XR20 aux États-Unis le 24 août 2021. Le téléphone à 550 $ bénéficie de la durabilité MIL-STD 810H, mais ses spécifications sont assez faibles. Vous pourrez également obtenir le téléphone au Royaume-Uni à partir d’aujourd’hui.

Cependant, HMD Global ne se contente pas de cela. Le Nokia XR20 de la société est un appareil robuste doté de l’un des revêtements d’écran de smartphone les plus solides disponibles. Il fait de multiples promesses de durabilité, notamment les certifications militaires MIL-STD 810H et IP68.

Compte tenu de la durabilité de l’appareil, HMD s’attend à ce qu’il vous dure assez longtemps. Heureusement, la société fournira également trois ans de mises à niveau Android et une année supplémentaire de correctifs de sécurité pour le téléphone.

Bien sûr, le téléphone ne peut pas être parfait. Son processeur est assez faible et son système d’imagerie laissera beaucoup à désirer. Consultez les spécifications ci-dessous.

Spécifications du Nokia XR20

Nokia XR20Écran

Nokia XR20 :

6,67 pouces FHD+

2 400 x 1 080

Format 20:9

Verre de gorille Victus

Processeur

Nokia XR20 :

Qualcomm Snapdragon 480

RAM

Nokia XR20 :

4 Go ou 6 Go

Stockage

Nokia XR20 :

64 Go ou 128 Go

Prise en charge de la carte microSD jusqu’à 512 Go

Pouvoir

Nokia XR20 :

Batterie non amovible de 4 630 mAh

Prise en charge de la charge filaire 18W

Prise en charge de la charge sans fil 15W

Appareils photo

Nokia XR20 :

Arrière:

– 48MP principal (ƒ/1,79, capteur 1/2,25 pouces, 0,8μm, AF)

– 13MP ultra-large (ƒ/2,4, capteur 1/3 pouce, 1,12μm, FoV 123 degrés)

De face:

– 8MP principal (ƒ/2,0, capteur 1/4 pouce, 1,12μm)

Bandes

Nokia XR20 :

GSM : 850, 900, 1800, 1900 | WCDMA : 1, 2, 4, 5, 8

LTE : 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 20, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 66

5G4 SA+NSA : n1, n2, n3, n5, n7, n28, n41, n66, n77/n78

Connectivité

Nokia XR20 :

Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac/ax

Bluetooth 5.1

Prise en charge NFC

Ports

Nokia XR20 :

Port USB-C

Prise casque 3,5 mm

Emplacement double nano SIM

OU ALORS

Emplacement pour carte nano-SIM et microSD

Sécurité

Nokia XR20 :

Certifié MIL-STD 810H

Protection contre les chutes de 1,8 m

Certifié IP68

Boutons/capteurs

Nokia XR20 :

Capteur d’alimentation/d’empreintes digitales

Bascule de volume

Bouton de l’Assistant Google

Bouton personnalisable sur le dessus

Logiciel

Nokia XR20 :

Android 11

Dimensions/poids

Nokia XR20 :

171,6 x 81,5 x 10,6 mm

248g

Couleurs

Nokia XR20 :

Ultra bleu

Granit

Où acheter et combien cela coûtera

Si vous êtes impatient de prendre un Nokia XR20, il débarquera aux États-Unis le 24 août. Vous aurez deux options de couleur : Ultra Blue (comme indiqué sur ces photos) et Granite (un gris foncé).

Le téléphone vous coûtera 550 $ pour le modèle avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Au Royaume-Uni, le Nokia XR20 commencera à 399 £ (~ 552 $) pour le modèle avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Le modèle 6/128 Go coûtera 449 £ (~ 621 $). Vous pouvez prendre le téléphone au Royaume-Uni à partir de maintenant.