Nokia XR20 : ce téléphone est conçu pour le long terme

Nokia XR20 est un smartphone beau, robuste et durable avec un logiciel élégant, une fiche technique impressionnante et de bonnes performances globales



C’est un téléphone robuste, fiable et conçu pour durer. En termes simples, c’est un téléphone Nokia. Beaucoup d’entre nous se souviennent que notre premier téléphone mobile était un Nokia à la fin des années 90 et au début des années 2000. Lentement mais régulièrement, cette marque emblématique connaît une sorte de renouveau parmi les consommateurs. HMD Global, qui commercialise des smartphones et des téléphones multifonctions de marque Nokia, a introduit à intervalles réguliers des téléphones au design attrayant et performants.

« Les attentes des consommateurs vis-à-vis d’un smartphone haut de gamme ne concernent pas seulement les fonctionnalités avancées, mais également la longévité de l’appareil », a déclaré Sanmeet Singh Kochhar, vice-président de HMD Global, en parlant du NokiaXR20 récemment lancé ; il figure dans le film à succès mondial de James Bond No Time To Die et est considéré comme le téléphone Nokia le plus robuste jamais conçu pour résister aux aléas de la vie quotidienne. « Le smartphone 5G est conçu pour survivre à tout ce que la vie lui réserve : des températures extrêmes de +55 °C à -20 °C, des chutes de 1,8 m, 1 heure sous l’eau, etc. », remarque Kochhar.

Le dernier appareil de Nokia suscite actuellement beaucoup d’intérêt chez les consommateurs. Nous examinons certaines de ses caractéristiques et ses performances globales.

Le Nokia XR20 est disponible dans les options de couleur Ultra Blue (notre unité d’essai) et Granite et est disponible en configuration 6/128 Go au meilleur prix d’achat recommandé de 46 999 « . Sans aucun doute, c’est un téléphone robuste, mais croyez-moi, il est à la fois facile à utiliser et difficile à endommager, le tout à un prix un peu élevé, si je peux m’exprimer en termes subtils. Le XR20 a été conçu et construit pour survivre aux chutes, éclaboussures et chutes fréquentes de l’utilisation quotidienne. C’est un appareil conçu pour le long terme, que les consommateurs peuvent conserver longtemps, sans se soucier de son entretien. Avec une autonomie pouvant aller jusqu’à deux jours (4630mAh, non amovible), il ira également loin avec une seule charge, mais si vous avez besoin de le mettre sous tension rapidement, il prend en charge la charge sans fil Qi 15W et la charge rapide 18W.

Le Nokia XR20 est livré dans un boîtier ultra-solide et une vitre d’écran très résistante (Corning Gorilla Glass Victus). L’écran de 6,67 pouces fonctionne également très bien au soleil. Il est résistant aux rayures, aux chutes, à la température, à l’eau et aux enfants et aux animaux. Le boîtier élégant est fabriqué selon la norme militaire MIL-STD-810H. Ainsi, vous pouvez le laisser tomber, le mouiller et même enregistrer le match de football de votre enfant par mauvais temps. S’il est sale, vous pouvez simplement le nettoyer avec de l’eau et du savon. Ce téléphone est livré avec des mises à jour de sécurité mensuelles pendant quatre ans et jusqu’à trois ans de mises à niveau logicielles, afin que vous puissiez garder vos espoirs, vos rêves, vos idées, vos images, vos notes, vos horaires et vos e-mails en toute sécurité jusqu’en 2025. Il est livré avec le dernier, le plus rapide , Android 11 le plus sécurisé.

Un smartphone assez robuste pour faire face à l’action a besoin d’un bon appareil photo sérieux pour le capturer. Pour des souvenirs dont vous voulez vous souvenir pour toujours, la double caméra fiable ZEISS Optics 48MP fournira de très bons portraits ou de larges photos de paysages. De plus, les deux flashs font entrer la lumière dans l’obscurité. Le tout nouveau mode SpeedWarp vous permet de capturer de nombreuses aventures dans un montage compact et passionnant. Le Nokia XR20 garde une main ferme sur les précieux souvenirs de famille – même lorsque vous êtes dans un parc d’aventure, vos images resteront stables avec le mode Action Cam. Et pour les moments qui doivent être enregistrés et ramenés à la vie, l’audio spatial OZO avec suppression du bruit du vent garantira que vos vidéos sont une représentation fidèle du moment lui-même, sans qu’aucun son indésirable n’interrompe. Lorsque vous souhaitez que l’audio atteigne plus loin, la lecture OZO sera là pour élargir le son avec la prise en charge de haut-parleurs stéréo extra-forts – ils sont assez puissants pour entendre une foule lors d’un rassemblement bruyant.

Dans une utilisation quotidienne générale, le Nokia XR20 est apparu comme un téléphone ultra-rapide et réactif. Ses performances sont bonnes, les caméras sont puissantes et l’écran est beau aussi. C’est une nouvelle offre vraiment excitante de Nokia et je suis sûr qu’il y aura de nombreux acheteurs pour cet appareil.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Écran : 6,67 pouces FHD+ (1080 x 2400), Corning Gorilla Glass Victus

Processeur : plate-forme mobile Qualcomm Snapdragon 480 5G

Système d’exploitation : Android 11 (3 ans de mises à niveau du système d’exploitation)

Mémoire et stockage : 6 Go de RAM, 128 Go de stockage interne

Appareil photo : appareil photo arrière 48 MP + 13 MP, appareil photo avant 8 MP

Batterie : 4630 mAh, non amovible (charge sans fil Qi 15W)

Prix ​​public estimé : Rs 46 999

