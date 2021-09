Nokia XR20 : smartphone 5G durci

Résiste à des chutes de 1,8 m et à des températures jusqu’à 55o C

Nokia entre dans le monde des smartphones hyper résistants avec ce premier modèle baptisé XR20. Fabriqué pour résister aux températures caniculaires, cet appareil est idéal pour accompagner les aventures en plein air et est également idéal pour les professions dont l’activité comporte certains risques physiques. Par exemple, il est immunisé contre des températures allant jusqu’à 55°C et gelant jusqu’à -20°C. Il peut également survivre aux chutes les plus abruptes jusqu’à 1,8 mètre, ainsi qu’à 1 heure sous l’eau. S’il est sale, il peut être nettoyé avec de l’eau et du savon.

Détails techniques

Ce smartphone résistant dispose d’un écran IPS 6.67″, son processeur est un Qualcomm SM4350 Snapdragon 480 5G, il dispose d’une mémoire allant jusqu’à 128 Go et jusqu’à 6 Go de RAM. Il dispose d’une double caméra principale de 48 + 13 Mp et d’un selfie de 8 Mp.

Résistance et durabilité

Le Nokia XR20 propose les mises à jour de sécurité mensuelles les plus longues de l’historique des téléphones Nokia, quatre ans et jusqu’à trois ans de mises à jour logicielles. Avec une autonomie pouvant aller jusqu’à deux jours, il prend en charge la charge sans fil Qi de 15 W et la charge rapide de 18 W.

Finitions photo

Il dispose d’un double appareil photo de 48 MP avec optique ZEISS, spécialisé à la fois dans les paysages et les portraits. De plus, ses deux flashs illuminent les scènes les plus sombres. Le nouveau mode SpeedWarp vous permet de capturer des tonnes d’aventures dans une configuration compacte et passionnante. Le Nokia XR20 garde les souvenirs de famille forts : les enregistrements sont stables avec le mode Action Cam.

Son spatial

Pour les moments qui doivent être enregistrés et revécus, l’audio spatial OZO avec suppression du bruit du vent garantit que les vidéos sont une représentation fidèle du moment lui-même, sans qu’aucun son indésirable ne les interrompe. De son côté, lorsque vous souhaitez que l’audio aille plus loin, OZO Playback vous permet d’étendre le son avec le support de haut-parleurs supplémentaires.

A partir de 569€

www.hmdglobal.com